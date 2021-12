Ajax wint als eerste Nederlandse club alle groepswedstrijden Champions League

Met de zege op Sporting Clube de Portugal is Ajax de eerste Nederlandse ploeg in de geschiedenis van de Champions League die alle zes wedstrijden in de groepsfase met een overwinning heeft afgesloten. Dinsdagavond wonnen de Amsterdammers met 4-2 in een lege Johan Cruijff Arena. Eerder slaagden AC Milan, Paris Saint-Germain, Spartak Moskou, FC Barcelona, Real Madrid en Bayern München erin al hun wedstrijden in de groepsfase van het Europese elitetoernooi te winnen.

Ajax was eind vorige maand na vijftien punten in vijf wedstrijden al groepswinnaar en wist zich daarmee te kwalificeren voor de achtste finales. Ook Sporting had zich al geplaatst voor de volgende ronde als tweede in de poule. Het Duitse Borussia Dortmund eindigt als derde in de groep en vervolgt zijn Europese campagne na de winterstop in de Europa League.

Ajax-spits Sebastién Haller scoorde na acht minuten al de 1-0 met een strafschop, nadat de Portugese middenvelder Daniel Braganca op zijn enkel ging staan. Nog geen kwartier later raakten de Amsterdammers hun voorsprong kwijt door een fraaie goal van Nuno Santos, die de eerste kans van Sporting meteen benutte. Vlak voor de rust zette Ajax veel druk waardoor de Portugezen de bal kwijtraakten en Antony de 2-1 erin schoot.

Haller topscorer

In de tweede helft maakte David Neres het derde doelpunt voor Ajax met vlak daarna de vierde treffer van Steven Berghuis. De kans op een net zo mooie zege als de uitwedstrijd tegen Sporting (1-5) ging verloren door Bruno Tabata, die de 4-2 scoorde in de 78ste minuut.

In de eerste wedstrijd tegen de club uit Lissabon in september scoorde Haller vier keer. De 27-jarige Ajax-spits heeft in alle zes wedstrijden in de groepsfase gescoord en is met tien doelpunten nu topscorer van de Champions League. Hij staat boven gevierde spits Robert Lewandowski, die momenteel nog op negen doelpunten staat. Lewandowski speelt woensdag met zijn club Bayern München nog tegen FC Barcelona. Haller is pas de vierde speler in de geschiedenis van de Champions League die tien doelpunten of meer maakt in de poulefase. Alleen Cristiano Ronaldo maakte er één meer voor Real Madrid in het seizoen van 2015/2016.