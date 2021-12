Advies: verbied autonome wapens, zoals drones

Nederland moet zich inzetten voor een verbod op volledig autonome wapensystemen. Deze wapens, die zonder menselijke bemoeienis doelen selecteren en aanvallen, kunnen namelijk niet worden ingezet volgens de regels van het internationaal humanitair recht. Dit schrijven de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) in een advies, dat woensdag wordt gepubliceerd.

Voor de inzet van gedeeltelijk autonome wapensystemen moeten volgens het advies betere regels worden ontwikkeld. „Anders blijft er te veel onduidelijkheid bestaan over wat wel en niet kan, onder welke omstandigheden”, zegt Bibi van Ginkel van de CAVV.

De ontwikkeling en het gebruik van autonome wapens, zoals drones en onbemande vaartuigen, neemt op dit moment een grote vlucht. Volgens maatschappelijke organisaties als het Rode Kruis vergroot dit soort wapens de kans op burgerdoden en op het ontstaan van (onbedoelde) oorlogen.

Tien-nul-achterstand

Hun pleidooi om deze wapens aan banden te leggen stuit vooralsnog op verzet van landen als de Verenigde Staten, Rusland, Israël en Turkije. Volgende week praten de landen in de Verenigde Naties over autonome wapens bij de zogeheten toetsingsconferentie over conventionele wapens. Anders dan bijvoorbeeld Brazilië of Oostenrijk heeft Nederland zich tot op heden nooit uitgesproken voor een strikte regulering van autonome wapens.

De kans is reëel dat Nederland dat binnenkort wel gaat doen, omdat adviezen van de AIV en de CAVV vaak (grotendeels) worden overgenomen. Dat gebeurde ook in 2015, toen de adviseurs nog oordeelden dat er geen extra regels nodig waren voor autonome wapens. Door te zorgen voor een grote, beslissende rol voor de mens zouden deze wapens ingezet kunnen worden binnen het internationale humanitaire recht.

Inmiddels gaat het zo hard met (de discussie over) deze wapens, dat Nederland volgens Van Ginkel „een veel stelliger standpunt moet poneren”. Dat betekent niet alleen een sterke regulering van autonome wapens, maar juist ook een voortvarende ontwikkeling ervan. „Je kunt er niet meer omheen, omdat veel andere landen de ambitie hebben koploper te zijn”, zegt Van Ginkel. „Als je dat negeert, sta je in een gewapend conflict bij voorbaat op een tien-nul-achterstand.”

Lees ook: Techbedrijven investeren in dodelijke, autonome wapens

Verantwoorde ontwikkeling

De ontwikkeling en introductie van deze wapens in de krijgsmacht, moet Nederland wel op een verantwoorde manier doen, bij voorkeur met andere NAVO-landen. Van Ginkel: „Je moet mee in de vaart der volkeren, maar wel hand in hand met goede regulering. Door samen met anderen te investeren in technologie, houd je greep op de ontwikkelingen. Nederland moet leiderschap tonen in dit debat.”

De Tweede Kamer praat volgende week over een initiatief-nota van Salima Belhaj (D66), die al langer pleit voor regulering van deze wapens. Alleen al daarom komt het advies hierover volgens Van Ginkel „precies op het goede moment”.