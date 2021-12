VS kondigen diplomatieke boycot Winterspelen Beijing aan

De Amerikaanse regering zal geen afgevaardigden naar de Olympische Winterspelen in Beijing sturen. Dat heeft het Witte Huis maandag bekendgemaakt, meldt persbureau AP. Het evenement wordt volgens de VS diplomatiek geboycot vanwege mensenrechtenschendingen door China.

Volgens Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki willen de VS met de boycot „een duidelijke boodschap” afgeven vanwege „de schendingen van de mensenrechten en wreedheden van China in Xinjiang”. In de regio Xinjiang zou de Chinese overheid op grote schaal geweld gebruiken tegen de islamitische Oeigoeren en deze etnische minderheid in heropvoedingskampen plaatsen. Amerikaanse sporters die meedoen aan de Winterspelen krijgen volgens Psaki wel de volledige steun van de Amerikaanse regering.

Normaal gesproken sturen deelnemende landen grote delegaties met diplomaten, waaronder ministers en regeringsleiders, naar sportevenementen als de Winterspelen. Onder anderen de Russische president Vladimir Poetin zal aanwezig zijn bij de openingsceremonie in Beijing. Of andere landen zich aansluiten bij de boycot van de VS is nog niet bekend. Volgens Psaki moeten Amerikaanse bondgenoten „hun eigen beslissingen nemen”. Amerikaanse media melden dat Australië en het Verenigd Koninkrijk wel overwegen hun officiële delegatie thuis te laten.

Eerder op de dag noemde een woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken Zhao Lijian de diplomatieke boycot een „regelrechte politieke provocatie” die de bilaterale betrekkingen tussen de twee landen zal schaden. „Indien de VS moedwillig vasthouden aan deze koers, dan zal China resolute tegenmaatregelen nemen”, aldus Lijian. De diplomatieke boycot lijkt echter puur van symbolische waarde te zijn: de Chinese staatskrant Global Times schreef eerder dat China niet van plan was een Amerikaanse delegatie uit te nodigen voor de Winterspelen.