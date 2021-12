Vopak wil best wat minder in de olie doen

Wie aan Vopak denkt, denkt al snel aan olie. Is dat terecht? Ja, het Rotterdamse bedrijf dat bekend staat om zijn imposante tankterminals in wereldhavens, slaat al decennia olie op voor klanten. Maar een blik op de huidige portfolio laat zien dat het aandeel olie in Vopaks activiteiten sinds 2014 met bijna een vijfde is gedaald. Olie was vorig jaar nog goed voor een derde van de omzet. Van Vopaks 72 terminals zijn er nog tien puur voor olie, waaronder drie in de haven van Rotterdam en een in de Groningse Eemshaven.

Koninklijke Vopak (1,2 miljard euro omzet, ruim 5.600 werknemers) verdient geld aan opslag van chemicaliën (omzetaandeel nu 11 procent), gassen (17 procent) en zogenoemde industriële terminals (45 procent). Die laatste term staat voor de opslag bij productielocaties van Vopak-klanten. Denk aan raffinaderijen of chemische fabrieken. Daar zijn dan langlopende contracten mee afgesloten.

Aan de investeringen van Vopak kan je ook zien dat het bedrijf van olie ‘wegbeweegt’. „Dat proces is al langer aan de gang”, zegt analist Andre Mulder van Kepler Cheuvreux. „Dit jaar gaat 15 procent van de investeringen naar olie, tegenover bijna 40 procent in de periode van 2014 tot 2016.”

Naast opslag van chemicaliën heeft Vopak volgens hem gas al een tijd hoog op het verlanglijstje staan. „Het idee is het aantal gasterminals verder uit te breiden. Al is daar los van een recente joint venture in India nog niet veel uitgekomen.”

Een andere keuze is die voor afstoten van losstaande, kleinere terminals. Vopak ziet clusters op strategische plekken als de ruggengraat voor zijn overgebleven olieactiviteiten, zegt Luuk van Beek, analist van Degroof Petercam. „Op deze hubs in Rotterdam, Singapore en Fujairah [Verenigde Arabische Emiraten] komen alle stromen samen.”

Met deze opslagfaciliteiten, standaard op kustlocaties, is Vopak ’s werelds grootste onafhankelijk aanbieder. Van Beek: „Er zijn wel concurrenten zoals het Duitse Oiltanking, Nustar in de VS, het Franse Rubis of het Noorse Stolt-Nielsen. Maar die doen allen hun eigen ding. Een echt vergelijkbaar, beursgenoteerd bedrijf als Vopak is er niet.”

Hoewel Vopaks bezettingsgraad (88 procent), kasstroom (168,6 miljoen euro) en nettowinst (71,6 miljoen) ook in het derde kwartaal van dit jaar gedegen bleven, wil het met de beurskoers niet vlotten. Die zakt sinds mei 2020 geleidelijk weg en zit met iets meer dan 30 euro zelfs op het laagste niveau in tien jaar. Vergeleken met het hoogtepunt van ruim 58 euro eind 2012 is de koers bijna gehalveerd.

Analist Thijs Berkelder van ABN Amro-Oddo BHF kan daarvoor diverse redenen noemen. Zo hebben alle in Amsterdam genoteerde bedrijven die gelieerd zijn aan de ‘fossiele industrie’ – denk Shell, Fugro, SBM Offshore, Boskalis – te maken met fondsen die duurzaam gaan beleggen en bij hun selectie letten op criteria als milieu, sociale opstelling en behoorlijk bestuur. „Voor veel beleggers is Vopak om die reden nog niet-belegbaar. Om dat weer te worden, moet de blootstelling aan olie nog kleiner worden, naar grofweg 30 procent.” Andere oorzaken zijn de torenhoge gasprijzen, de grote vraag naar chemicaliën en een olietermijnmarkt die zich in backwardation bevindt: de spotprijzen nu zijn hoger dan de prijzen voor levering in de toekomst. Allemaal factoren die opslag onaantrekkelijk maken.