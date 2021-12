Verdachte moord Peter R. de Vries blijft vastzitten

Kamil E., een van de twee verdachten van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries, blijft langer vastzitten. Volgens de rechtbank in Amsterdam is er voldoende bewijs om zijn voorlopige hechtenis te verlengen. E., die volgens justitie meerdere voorverkenningen deed en de vluchtauto bestuurde, volgde de tweede zittingsdag maandag via een videoverbinding. De vermoedelijke schutter, Delano G., was niet aanwezig.

Voorafgaand aan de liquidatie zou E. meermaals een voorverkenning hebben gedaan. Het Openbaar Ministerie meldde in oktober dat E. een week voor de aanslag is vastgelegd op camerabeelden in de buurt van de RTL Boulevard-studio. Dat was niet de eerste keer dat de man de omgeving verkende, stelde justitie maandag. Op beelden zou te zien zijn dat E. ook op 23 juni in de buurt was van de studio. De verdediging trekt dit in twijfel en stelt dat het niet duidelijk is wie op de beelden te zien is.

De Vries werd op 6 juli rond half acht ‘s avonds neergeschoten in het centrum van Amsterdam, kort nadat hij te gast was geweest bij het televisieprogramma RTL Boulevard. Krap een uur later werden Kamil E. en Delano G aangehouden op de A4 bij Leidschendam. De Vries overleed negen dagen later aan zijn verwondingen.

E. heeft verklaard dat hij niet wist dat de man met wie hij in de auto zat de intentie had om iemand te doden. De zaak wordt naar verwachting in de zomer van volgend jaar inhoudelijk behandeld.

