Verbanning uit Europa dreigt voor Ajax’ tegenstander Sporting

Het persbericht dat voetbalbond UEFA vrijdagavond publiceerde was kort en zakelijk. Maar de boodschap was even duidelijk als dreigend voor de acht clubs die het betrof, waaronder Portugese topclubs FC Porto en Sporting Clube de Portugal, tegenstander van Ajax deze dinsdag in de Champions League. Ze moeten boetes betalen van respectievelijk 300.000 en 250.000 euro omdat ze regels voor financial fair play hebben overtreden. Belangrijker: als Porto en Sporting hun financiën niet voor 31 januari op orde hebben, spelen ze komend seizoen geen Europees voetbal.

Financial fair play-regels van de UEFA zijn tien jaar geleden opgesteld om ‘financiële doping’ tegen te gaan, ofwel te voorkomen dat clubs structureel meer geld uitgeven dan ze binnenkrijgen. Details over de toedracht van de nu vastgestelde overtredingen heeft de Europese voetbalbond niet bekendgemaakt, behalve dat ze te maken hebben met leningen die niet op tijd zijn afgelost.

Volgers van het Portugese voetbal zijn niet verrast. Sporting Portugal werd al eerder voor een soortgelijk vergrijp beboet door de UEFA en torst een schuld van meer dan 300 miljoen euro, zo schreef persbureau Bloomberg enkele weken geleden. FC Porto is naarstig op zoek naar investeerders nadat de club in het eerste coronajaar een verlies had geleden van 116 miljoen euro. Ook Benfica, die andere Portugese topclub, stak zich in het verleden regelmatig diep in de schulden.

2,5 miljard euro

De drie Portugese clubs presteren al jaren goed in Europese toernooien. Ook nu hebben FC Porto en Benfica nog uitzicht op een plek bij de laatste zestien in de Champions League, terwijl Sporting Portugal al zeker is van kwalificatie met de tweede plek in de poule achter Ajax. Ze slagen er bovendien uitzonderlijk goed in geld te verdienen aan transfers, een gevolg van goede jeugdopleidingen en scouting. Volgens een recent rapport van wereldvoetbalbond FIFA hielden Portugese clubs de voorbije tien jaar per saldo ruim 2,5 miljard euro over aan spelershandel.

Dat Portugese clubs desondanks kampen met een hoge schuldenlast komt doordat salarissen van (top)spelers relatief hoog liggen in Portugal. Ook staan clubs een flink deel van de transferinkomsten af aan spelersmakelaars. Soms gaat het zelfs om zulke hoge percentages dat de autoriteiten het niet vertrouwen. Vorige maand nog viel de politie binnen bij kantoren van FC Porto vanwege verdachte commissiebetalingen rond onder meer de overgang van de Braziliaan Éder Militão naar Real Madrid in 2019. De transfersom bedroeg vijftig miljoen euro, zo'n negen miljoen daarvan zou zijn betaald aan twee zaakwaarnemers.

Goed nieuws voor Nederland

Wat de verklaring voor de financiële problemen ook is, voor Nederland zou een verbanning van FC Porto en Sporting Portugal uit de Europese toernooien goed nieuws zijn. Nederland en Portugal concurreren om de zesde plaats op de Europese ranglijst die bepaalt hoeveel clubs elk land mag afvaardigen voor de Europese competities. De zesde plaats, nu bezet door Portugal, geeft recht op twee Champions League-tickets. Nederland staat zevende (goed voor één ticket en een plek in de voorrondes), maar heeft dankzij goede Europese prestaties de voorbije periode slechts een kleine achterstand. Met uitsluiting van FC Porto en Sporting Portugal, koplopers in de Portugese competitie, komt die zesde plek nog dichterbij.