Muziek was John Miles’ eerste liefde, en dat is altijd zo gebleven

‘In this world of trouble, my music pulls me through.’ Met zijn grootste en in Nederland enige hit ‘Music’ werd de Engelse zanger John Miles in 1976 op slag beroemd. Voorzien van een groots orkestarrangement en een tekst over de helende werking van muziek was het een instant-klassieker. Tempowisselingen en een lengte van bijna zes minuten maakten ‘Music’ tot een a-typische hit die desondanks niet van de radio weg was te branden. Miles’ falset en samenzang met een groot koor gaven het lied een symfonische lading, die er uitsprong tussen de disocohits van die tijd. ‘Baretta’s Theme’ van Sammy Davis Jr. hield ‘Music’ van de nummer 1 in de Nederlandse Top 40.

John Miles werd als John Errington geboren in het Noord-Engelse Jarrow. Hij speelde in schoolband The Influence met Paul Thompson, de latere drummer van Roxy Music. In 1971 begon Miles zijn solocarrière die Britse hits als ‘Highfly’ en ‘Remember Yesterday’ bracht. Het album Rebel bevatte naast zijn grote hit opvallende songs als ‘When You Lose Somebody So Young’ en ‘Pull the Damn Thing Down’. Geen van alle hadden ze de impact van ‘Music’ dat hem bij het uitblijven van latere successen de status van ‘one hit wonder’ zou opleveren.

Geen solosucces

Op de albums Stranger in the City (1976), Sympathy (1980) en Play On (1983) handhaafde John Miles zich als een veelzijdig singer-songwriter die het grote gebaar niet schuwde. Hoewel solosucces niet meer voor hem was weggelegd, claimde hij in het lied ‘The Right to Sing’ zijn plek in het pantheon van de popmuziek, geholpen door Elton Johns producer Gus Dudgeon. Vanaf 1985 figureerde hij regelmatig in de orkestrale Night Of The Proms-tournees waarmee hij een graag geziene artiest bleef in Nederland, België, Duitsland en de VS.

De Britse zanger John Miles tijdens een concert van ‘Night of the Proms’ in Polen, 2015. Foto EPA/Grzegorz Michalowski

Vanaf 1987 werd Miles als gitarist, toetsenman en achtergrondzanger de rechterhand van Tina Turner bij haar live-optredens. Hij speelde naast Jimmy Page op diens solo-album Outrider en de daarop volgende tournee, waar hij met zijn grote stembereik de zangpartijen van Robert Plant en Paul Rodgers uit Page’s eerdere bands voor zijn rekening nam. Hij speelde hammondorgel bij Joe Cocker en was een terugkerende gastvocalist op albums van The Alan Parsons Project. Zijn laatste prominente plaatuitgave was Tribute to the Rat Pack (2003) met The Dave Connolly Big Band.

Zoon John Miles Jr. is ook muzikant en speelde onder meer bij de Belgische Europopgroep Sylver, die in 2009 een nieuwe danceversie van ‘Music’ uitbracht met Miles Sr. als gastzanger. Muziek was zijn eerste liefde, en zo is het altijd gebleven.