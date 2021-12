Trump laat zich aaien

We hebben het in Nederland al een poosje nauwelijks meer over Donald Trump, maar toch doen we er goed aan hem niet helemaal te vergeten. Trump zit niet stil, hij roert zich nog steeds in het openbaar alsof niet Biden, maar hij de verkiezingen heeft gewonnen. Ze – de Democraten - hebben hem immers „bestolen”.

Half Amerika blijft ademloos luisteren naar de apekool van Trump. Waar dat toe leidt, blijkt uit de slotalinea van een column van historicus James Kennedy zaterdag in Trouw over vaccinatieweigering: „Maar een vaccinatieplicht kan alleen effectief zijn als er een gedeeld gevoel bestaat dat je onderdeel bent van de samenleving. Dat besef is in de Verenigde Staten vervlogen; is het er nog in Nederland?”

Een Amerikaanse wetenschapper, bekend om zijn nuchtere oordeelsvermogen, die zijn vaderland omschrijft als een gebroken samenleving – het is een opvallend teken aan de wand.

De dagen ervoor had ik twee interviews met Trump bekeken. Het eerste was een interview door Nigel Farage voor GB News, een dit jaar gestarte Britse nieuwszender die wel wordt vergeleken met het rechts georiënteerde Amerikaanse Fox News. Farage, als politicus prominent pleitbezorger van de Brexit, is een notoir bewonderaar van Trump, wat ook spoedig in het gesprek bleek. Hij bejegende Trump met de kruiperigheid van een lakei die de schoenen van zijn vorst mag poetsen. Trump wilde toch wel weer president worden? „Je zult straks gelukkig zijn”, glimlachte Trump.

Een normaal mens zou zich er onbehaaglijk bij voelen, maar Trump zie je opzwellen in een roes van zelfvoldoening. Mensen die hem naar de mond praten, daar draait zijn leven om. Hij wil geaaid en gepaaid worden. Hij zou liever dictator dan gekozen president zijn, maar hij is in het verkeerde land geboren.

Om dat te veranderen wil hij het hele land veranderen. Te beginnen bij zoiets achterhaalds als politieke verkiezingen. We moeten af van dat stemmen per post, stelt Trump. Ja, daar komt niks goeds van, knikt Farage.

Dat GB News lijkt me een Britse variant van Ongehoord Nederland. Het is nog te klein om helemaal serieus te nemen, maar dat geldt niet voor Fox News dat dagelijks gemiddeld door twee miljoen kijkers bekeken wordt en in 85 miljoen Amerikaanse huishoudens ontvangen kan worden.

Fox News liet Trump onlangs interviewen door drie presentatoren. Het gebeurde met een onderdanigheid die niet onderdeed voor de hoerigheid van Farage. Zonder enige tegenspraak van belang kon Trump tot viermaal toe beweren dat Amerika „verwoest” werd door het nieuwe bewind. In zijn eigen woorden: „Now, we have a group of people, I don’t know if it’s Biden, it might not be, but we have a group of people that are destroying our country and perhaps knowingly, destroying our country.”

Geen enkele kritische vraag over de „gestolen verkiezingen”, de door hem ontketende bestorming van het Capitool, zijn milieubeleid. In plaats daarvan mocht hij een nieuw fotoboek aanprijzen dat volledig aan hem gewijd is. Verder kon hij trots wijzen op de enorme aantallen bezoekers bij zijn optredens in het land.

De journalistiek als een kwispelend hondje op de schoot van een politieke charlatan, die kans maakt op een nieuw presidentschap.

Is het een wonder dat James Kennedy zo somber is?