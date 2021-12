Tijdens mijn maandelijkse dienst in de schoolbieb komt Oscar (7) uit groep 4 zijn boek inleveren. Een informatieboekje over Pompeï. Enthousiast complimenteer ik hem met zijn keuze voor Romeinse ruïnes en vraag hem of hij een spreekbeurt in de planning heeft. Met een glinstering in zijn ogen geeft hij antwoord: „Nee, geen spreekbeurt. Heb je nog meer boeken met ontploffende vulkanen en heel veel doden?”

