Rutte wegsturen om het land te zuiveren?

Wat een heerlijk, heldere kop. ‘Mark Rutte moet weg.’ Ik weet niet of auteur Philip Huff die zelf heeft bedacht of deze krant, maar hij dekt de lading.

Er wordt een aantal redenen aangevoerd voor Rutte’s vertrek. Niet de minste daarvan is dat de premier in deze coronacrisis, ‘in het aangezicht van al dat leed’ zich presenteert met ‘haartjes strak (…) glimlachend, altijd glimlachend.’

Ik weet niet of een woedend kijkende Rutte, met een nauwkeurig verwoeste haardos, zoals Boris Johnson die vroeger droeg, veel goed zou doen. Maar laat ik Huff het voordeel van de twijfel geven: die glimlach staat voor Ruttes onaangedane staat, terwijl er voldoende reden is zeer ongerust te zijn over de situatie van het land. Je moet wel een fanatiek voorstander van dit kabinet zijn, om de aanpak van de coronacrisis voorbeeldig te noemen. Uit een peiling deze week van Ipsos blijkt dat ‘63% van het electoraat’ het gevoerde coronabeleid als negatief beoordeelt. Dat is een kleine meerderheid, en dat verklaart het chagrijn in het land. Huff verwijt Rutte ook nog dat ‘de vaccinatie- en boostergraad in ons land beschamend laag’ is. Hij bedoelt de boostergraad, die nog nauwelijks existent is. Maar iets meer dan 85 % van de bevolking ontving een dubbele vaccinatie in krap een jaar.

In Duitsland is dat 67,3%. Wie met grote woorden gooit, moet zijn cijfers kennen.

Ook vindt Huff dat Rutte verkeert ‘in een bubbel van incompetentie en ijdelheid.’ Die ijdelheid zit hem niet alleen in ‘haartjes strak’, maar in de ijdelheid van collega’s als Hugo de Jong en Kajsa Ollongren, die de tijd namen ‘de voorkant van de glossy Linda te sieren’.

Dit moet wel ijdelheid in commissie heten, want geen Rutte op die cover.

En dan is Rutte ook nog ‘een geprivilegieerde man, met een torenhoog salaris, een auto met chauffeur (…) geen kinderen’. Het moet zo’n zestig jaar geleden zijn, dat mensen het verwijt van de kinderloosheid voor de voeten geworpen kregen. Het is niet zo’n sterk verwijt.

De Tweede Kamer heeft misschien in meerderheid genoeg van Ruttes beleid, maar dan moeten er wel enorme zetelverschuivingen plaatsvinden. De VVD heeft van alle partijen verreweg de meeste Tweede Kamerleden (nu gepeild op 34).

Ik zou dit geen slecht idee vinden: Rutte overziet zijn regeringsperioden, overdenkt de fouten en vergissingen die onder zijn leiding zijn begaan. Hij houdt de eer aan zichzelf en besluit: ‘Er moet een nieuw iemand komen, nieuw elan’.

Maar Rutte als zondebok, op wiens hoofd alle zonden van het land geprojecteerd kunnen worden; Rutte weggestuurd, geofferd, waarna het land weer is gezuiverd (ook van corona)?

Dat is pas eng.

