Onderzoek naar geweld bij campagnebijeenkomst Éric Zemmour

Het Openbaar Ministerie in Frankrijk heeft een onderzoek ingesteld naar de gewelddadigheden die plaatsvonden tijdens de campagnebijeenkomst van Éric Zemmour op zondag. Dat melden Franse media. Tijdens de bijeenkomst werd de extreem-rechtse kandidaat zelf belaagd en kregen tegendemonstranten klappen toen ze demonstreerden in het publiek.

Al bij zijn opkomst ging het mis: Zemmour werd hardhandig beetgepakt door een man uit het publiek, die gelijk door de beveiling uit de zaal werd gezet. Toen de Franse presidentskandidaat vervolgens aan zijn toespraak begon stonden tegendemonstranten met T-shirts met antiracistische leuzen op in het publiek. Zij werden aangevallen door aanhangers van Zemmour, enkelen van hen raakten gewond. Ook journalisten zouden zijn lastiggevallen door mensen uit het publiek.

De bijeenkomst in Parijs, waar circa twaalfduizend mensen aanwezig waren, was eerder verplaatst op last van de autoriteiten vanwege een tegendemonstratie in het centrum van Parijs. Linkse bewegingen en vakbonden betoogden daar tegen Zemmour en zijn extreme uitlatingen. Uit vrees voor confrontaties werd de rally vervolgens gehouden in een evenementenhal in een voorstad van de Franse hoofdstad.

Outsider bij verkiezingen

Zemmour, die niet uit de traditionele politiek komt, maakte tijdens de rally de naam van zijn nieuwe partij bekend: Reconquête of ‘Herovering’, aansluitend bij Zemmour’s plannen om Frankrijk te „heroveren” op islamitische migranten. Zemmour, die werkte als columnist voor Franse krant Le Figaro, werd eerder veroordeeld vanwege racisme voor zijn extreme opvattingen in zijn publicaties over islamitische migranten.

De 63-jarige Fransman doet het goed in de peilingen en heeft zich ontpopt tot een concurrent van de eveneens extreem-rechtse Marine Le Pen. Andere kandidaten voor de verkiezingen in april zijn onder anderen Valérie Pécresse van de Republikeinse Partij, de Parijse burgemeester Anne Hidalgo en naar verwachting de huidige Franse president Emmanuel Macron.