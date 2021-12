Nederlandse Intertrust gaat op in Amerikaanse branchegenoot

Ontevreden beleggers hebben hun zin gekregen. Het Nederlandse trustbedrijf Intertrust heeft een overnamebod geaccepteerd van zijn Amerikaanse branchegenoot CSC en is het eens geworden over de verdere voorwaarden. Het hoofdkantoor blijft in ieder geval nog voor twee jaar in Amsterdam, is afgesproken.

Trustkantoren als Intertrust leveren allerlei administratieve en bestuurlijke diensten aan bedrijven. Zo kunnen ze tegen betaling ‘brievenbusfirma’s’ beheren voor buitenlandse bedrijven.

Aandeelhouders klaagden al langer over een lage beurswaardering van Intertrust, een bedrijf met bijna 4.100 werknemers dat vorig jaar een omzet had van ruim 560 miljoen euro.

Nog maar een maand geleden publiceerde de activistisch aandeelhouder Hawk Ridge Capital een open brief. Daarin stond dat Intertrust al jaren niet voldoet aan de eigen verwachtingen en dat het bedrijf trager groeit dan de markt. Er stond ook een suggestie in: verkoop het bedrijf aan een branchegenoot.

Strengere regels

De fusie is ook een gevolg van de wereldwijd steeds strengere regels voor trustkantoren. Toezichthouders houden scherp in de gaten of zij hun klanten wel genoeg controleren op witwassen en belastingontduiking. Hoe tijdrovender die controles worden, hoe meer ze gaan drukken op de winstmarges van trustkantoren.

De strengere regels waren mede het gevolg van internationale schandalen rond belastingontwijking, waarvan de Panama Papers (2015) de bekendste was. Tegenover Het Financieele Dagblad noemde de financieel directeur van Intertrust, Rogier van Wijk, deze regels maandag „een van de belangrijkste redenen voor een consolidatieslag” in de trustsector.

CSC is bereid om 20 euro per aandeel te betalen, bijna 60 procent meer dan de beurswaarde op 11 november, toen de eerste potentiële koper zich meldde. Met dit bod wordt Intertrust gewaardeerd op 1,8 miljard euro. CSC zegt de financiering al rond te hebben. Aandeelhouders van Intertrust en toezichthouders moeten nog akkoord gaan met de plannen.

De financiële dienstverlener CSC is vooral groot in thuisland de Verenigde Staten. Het geeft onder meer juridisch en fiscaal advies aan bedrijven in Noord-Amerika, Europa en Azië.

Wereldspeler door overnames

CSC zegt zaken te doen met 90 procent van de bedrijven in de Fortune 500, de ranglijst van Amerikaanse bedrijven met de hoogste omzet. Het bedrijf heeft 46 kantoren in veertien landen, waaronder Nederland, in Maarsbergen.

Huidig topman Rodman Ward is een achterkleinzoon van Christopher Ward, die in 1899 een voorloper van CSC oprichtte. Het bedrijf is nog steeds in handen van nazaten van de oprichters.

Tot in de jaren zeventig bleef CSC een klein regionaal advieskantoor in de staat Delaware, aan de Amerikaanse oostkust. Maar de afgelopen decennia is CSC door fusies en overnames uitgegroeid tot een wereldspeler in de trustsector, met zo’n dreiduizend werknemers. Omzetgegevens maakt het bedrijf niet bekend.

Vorige maand leek Intertrust nog in handen te vallen van de Amerikaanse investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, voor 18 euro per aandeel. Maar de exclusieve overnamegesprekken tussen de partijen werden vorige week beëindigd.

Daarnaast lag er een bod van 22 euro, volgens het FD afkomstig van Apex, een trustkantoor uit Bermuda. Maar deze bieder kon volgens Intertrust niet concretiseren hoe het de overname zou financieren.

CSC en Intertrust hopen dat hun deal in de tweede helft van volgend jaar is afgerond.