Meer malariadoden door coronapandemie

Wereldwijd zijn vorig jaar bijna zeventigduizend meer malariadoden geregistreerd dan het jaar ervoor. Volgens een maandag gepubliceerd rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stierven in 2020 bijna 630.000 mensen aan de infectieziekte. Ruim twee derde van de extra sterfgevallen koppelt de WHO aan de coronapandemie. Doordat de pandemie de gezondheidszorg overbelastte, werd de preventie, diagnose, en behandeling van de malaria verstoord. Een ander deel van de extra sterfgevallen is te koppelen aan een nieuwe rekenmethode van de WHO.

Volgens de WHO waren er vorig jaar ook meer malariabesmettingen, namelijk zo’n 241 miljoen. Dat is een stijging van 14 miljoen ten opzichte van 2019. Sinds de eeuwwisseling nam het aantal malariabesmettingen en -doden gestaag af, maar de laatste jaren gaat het minder goed met de strijd tegen malaria. Sinds 2015 hebben 24 landen een stijging van het aantal sterfgevallen als gevolg van malaria geregistreerd. Vooral in delen van Afrika, waar de ziekte het meest voorkomt, wordt malaria opnieuw een steeds groter probleem.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO, denkt dat de wereld aan de vooravond staat „van een mogelijke malariacrisis”. Hij vindt dat de strijd tegen malaria moet worden opgevoerd.