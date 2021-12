In ‘Vreemdgangers’ zit de dubbele moraal van het vreemdgaan mooi verpakt

Een jaar nadat hun affaire afliep, belt Tamara aan bij Jesse. Over de aard van het gesprek dat ze gaan voeren, ontstaat bij voorbaat een misverstand. Zij wil praten en dan verder. Hij wil ook praten en dan verder. Maar de een wil samen verder en de ander wil een punt zetten achter alles en dan alleen verder.

Hortend en stotend komt er een gesprek over hun liefde en relatie op gang. Die aftastende fase is het aardigste deel van Vreemdgangers, een tekst van Tjeerd Posthuma voor Bellevue Lunchtheater. Zij beëindigde de affaire door niets meer van zich te laten horen. Hij kampt met schuldgevoelens tegenover zijn vriendin. De dubbele moraal van het vreemdgaan zit mooi verpakt in zijn geschipper en geschutter.

Levendige dialoog

Het appartement van Jesse is, in de regie van Timothy de Gilde, vormgegeven als losse wanden met deuropeningen, midden op de vloer, waar het publiek rondom zit. Een deel van de tijd verhinderen die wandjes het zicht op de acteurs. In de zich verschuilende personages kun je een zekere symboliek lezen, maar het is evengoed onhandig, want het frustreert het contact met de personages.

Jesse (Joep Paddenburg) wordt goed getroffen als een verkrampte en onzekere twijfelaar, die bij het gesprek de onderwerpen in een opschrijfboekje bij de hand houdt. Tamara (Evrim Akyigit) krijgt minder reliëf. Wat ziet ze eigenlijk in haar gewezen geliefde?

Postuma creëert met kleine grapjes en referenties aan eigentijdse tv-series en politici een levendige dialoog. Maar als na verwijten en uitbarstingen over en weer de stellingen zijn betrokken, loopt de spanning uit het stuk. Dit relatiedrama ontbeert een plotwending of een dieper inzicht in het karakter van de personages. Dat de bedrogen vriendin zich nog als voice-over in de voorstelling mengt, is een halfslachtige gimmick, die in deze vorm niks toevoegt.

Theater Vreemdgangers. Door: Bellevue Lunchtheater. Gezien: 5/12, Bellevue, Amsterdam. Aldaar t/m 26/12. Inl: theaterbellevue.nl ●●●●●