In de regie van Tatjana Gürbaca heeft ‘La traviata’ een krachtige female gaze

Het gaat door: dat is deze maand voor 400 à 450 gelukkigen per voorstelling hoofdzaak. De Nationale Opera, al 21 coronamaanden zwaar geplaagd, brengt deze maand alle geplande voorstellingen van Verdi’s publiekslieveling La traviata als matinees, waarvoor (een deel van de) oude kaartkopers opnieuw konden reserveren volgens het beginsel ‘de snelste wint’.

De productie van regisseur Tatjana Gürbaca stamt uit 2015. Gürbaca had eigenlijk vorig seizoen mogen openen met een nieuwe (gecancelde) productie van Arrigo Boito’s Mefistofele, en operadirecteur Sophie de Lint wilde Amsterdam graag kennis laten maken met haar werk. Het hypereenvoudige ‘decor’ – een uit losse delen opgebouwd verhoogd podiumpje – oogt in het enorme speelvlak van De Nationale Opera wat verweesd; het is zichtbaar niet voor deze zaal bedacht. Welwillender geduid is juist dat verzuipen in de zwarte ruimte ook passend voor wat Gürbaca wil uitdrukken: de kille uitsluiting van hoofdpersonage Violetta.

Female gaze

Een Traviata in december is feest. Wie aan zijn eigen emoties even niet toekomt, kan in elk geval meeleven met de arme Violetta, die haar rijke leven als courtisane wil opgeven voor ware liefde, maar wordt gedwarsboomd door burgermansboomer Giorgio Germont, de conservatieve vader van haar geliefde Alfredo. Eind goed, alles stuk: Violetta sterft aan tbc.

Tatjana Gürbaca beziet La traviata met een krachtige female gaze en werd daarom na afloop van de première stevig uitgeboed. Terecht? Je kunt opmerken dat de productie erg uitgebeend is en wat gretig symboliseert. Al tijdens de tragische prelude zien we Violetta in haar wit met rode (!) jurk geïsoleerd van de proleterige feestmassa bezorgd staren naar haar bebloede zakdoekje. Een zwiepend zakhorloge vertelt ons (opnieuw wat aangezet omineus) dat de tijd hier een factor van belang is; niet voor niks situeerde regisseur Willy Decker zíjn beroemde Traviata rondom een klok. En dan moeten liefde en leed allemaal nog beginnen.

De visie van Gürbaca is helder. Violetta is een geëmancipeerde, tragische heldin – slachtoffer van een materialistische (mannen)wereld vol opportunisten en burgermansmoraal. Knap is dat je haar liefde voor plattelandsjongen Alfred volstrekt gelooft – al blijft hun liefde hier abstract, niet zinnelijk. Sterk uitgewerkt is de scène met Alfredo’s vader, Giorgio, die de maatschappelijk bezoedelde Violetta overhaalt af te zien van haar reine liefde opdat Alfredo’s zusje tenminste netjes in het huwelijk kan treden. We zien het meisje als een idool-popje van mannenschoot naar mannenschoot gaan, waarna ze als ultieme traktatie de tafel mag dekken voor de heren. Nou, denk je dan, het geluk van de vrouw lag niet bij de als ongedierte naar zelfverrijking klauwende beau monde, maar híér ligt het ook niet.

Droomdebuut

Meer dan om de productie gaat deze Traviata de boeken in als een muzikale triomf, met in het hart de jonge Armeense sopraan Mané Galoyan in haar huisdebuut. In de eerste akte denk je nog dat haar vocale benadering misschien wat ‘sportief’ virtuoos is – Verdi’s notenguirlandes spuiten je moeiteloos als serpentines tegemoet. Maar gaande de voorstelling wint haar personage aan reliëf en de wisselwerking met de eveneens fantastische tenor Bogdan Volkov als Alfredo en prachtbariton George Petean (Giorgo Germont) is al even ideaal als het Verdi-gevoel van dirigent Andrea Battistoni, die het Nederlands Philharmonisch Orkest verleidt tot warmbloedig spel. In de bij de première soms nét niet optimale timing tussen orkest en koor (eerste akte) miste je het perfectionisme van de naar Parijs vertrokken koorleider Ching-Lien Wu.

Nog een gedachte: hoe goed er ook wordt gezongen en hoe gelukkig het ook maakt daarvan getuige te mogen zijn, opera voor een goeddeels lege zaal blijft zwaar behelpen. Opera is ook: samen opgaan in vervoering en emotie. De waterige applausjes waarmee ijzersterke vocale prestaties nu worden opgepookt, zijn niet de intermenselijke superbrandstof die deze meer dan uitstekende zangers verdienen. Maar goed, verlangen naar samen, dat is óók wel weer decemberachtig.

Opera La traviata van G. Verdi. Door: De Nationale Opera / Ned. Phil. Orkest o.l.v. Andrea Battistoni. Regie: Tatjana Gürbaca. Décor: Henrik Ahr. Kostuums: Barbara Drosihn. Gezien: 4/12. Herh: 8, 12, 17, 20, 23 en 26/12 (alle matinees), aldaar. Inl: operaballet.nl Muziek: ●●●●● Regie: ●●●●●