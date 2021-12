Halo, de game die ooit de Xbox definieerde is opnieuw een sterk lokkertje

Hoe had de geschiedenis van de inmiddels twintigjarige Xbox er uitgezien zonder Halo? De reeks van de sci-fi-schietgame raakte de afgelopen decennia zo verbonden met het merk dat Microsoft zijn eigen stem-assistent vernoemde naar Cortana, de metgezel van held Master Chief. Het uitstel van het nieuwste deel Halo Infinite naar dit jubileumjaar heeft daarom bijna iets poëtisch - de Chief is er nog altijd.

Hij moet het na deel vijf (2015) overigens doen zonder Cortana, en achter het masker van de stoïcijnse soldaat gaat nu een zekere melancholie schuil. Zijn doel is nog altijd hetzelfde: de mensheid beschermen tegen een nieuwe uitdager, ditmaal de beestachtige Banished die het oude superwapen Zeta Halo probeert te herstellen.

De scifi-termen met hoofdletters schieten je daarbij als gebruikelijk om je oren. Maar Chiefs sluimerende weemoed maakt zijn gebruikelijke verbeten doelgerichte aanpak toch menselijk. We blijven dicht op Master Chief en zijn nieuwe partners: het kunstmatige intelligente wezen The Weapon dat moeite heeft om in Cortana’s voetsporen te treden, en de piloot die álles van enig belang in zijn leven verloren heeft en worstelt met doodsangst.

Halo Infinite weet zo op een verrassende manier boeiend te blijven, ook wanneer de geweren even níet in de aanslag staan. Over dat laatste valt overigens weinig te klagen. Games maken is niet alleen kunst of technologie, maar ook ambacht. De vloeiende schietgevechten, het brede en diverse arsenaal aan wapens, en de goede afwisseling in vijanden zijn merkbaar werk van bedreven ambachtslieden in het genre. Met de grijphaak beweeg je jezelf bovendien in rap tempo rond het strijdtoneel, wat de vaart er alleen maar verder in houdt.

Vloeiend ritme van actie en rust

Elders speelt Halo leentjebuur bij moderne concurrenten. Buiten de missies om kun je vrij rondlopen op het superwapen zelf, dat voornamelijk bestaat uit fraai vormgegeven bergen en naaldbossen. Je verdient ‘Valor’ door hooggeplaatste bad guys neer te schieten en soldaten te bevrijden van de Banished. Die ‘Valor’ zorgt ervoor dat je extraatjes vrijspeelt voor de basissen die je onderweg bevrijdt, zoals sterkere soldaten om je te helpen en betere wapens.

Het aantal activiteiten blijft hier relatief beperkt, en zonder die bonussen zul je het einde ook wel halen. Na de gigantische en vermoeiende speeltuinen van de afgelopen paar jaar is het een opluchting: hier kiest 343 voor een fijn vloeiend ritme van actie en rust, in plaats van overvloed. Een goede gamemaker hoeft niet continu te bedelen om aandacht. Maker 343 weet hoe het moet boeien - en levert zo het sterke lokkertje dat Microsofts nieuwe Xbox nodig had.