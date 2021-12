Goth, een antiserum tegen de moderniteit

Wat heeft Black Ice, een enorme houtskooltekening van een dreigend landschap van de Nederlandse kunstenaar Renie Spoelstra uit 2020, te maken met een video van ‘The Hanging Garden’, het nummer uit 1982 van de Britse band The Cure? En hoe verhoudt een filmposter van Nosferatu The Vampyre – de cultklassieker uit 1979 van Werner Herzog – zich tot de prenten van de negentiende-eeuwse Franse schilder Odilon Redon?

De voorbeelden hebben allen iets unheimisch, iets ongemakkelijks, iets sombers. Allen zoeken ze de randen van de duisternis op – of plonzen er pontificaal middenin. Spoelstra neemt je mee naar een overweldigend landschap, terwijl Redon bekendstaat als de kunstenaar die nachtmerries een gezicht gaf. „Listen”, fleemde Klaus Kinski als graaf Dracula in Nosferatu, terwijl op de achtergrond de wolven huilden, „the children of the night make their music.” En Robert Smith van The Cure neemt je met zijn kermende stem mee het donker in: „In the heat of the night the animals scream. In the heat of the night walking into a dream.”

Nona Limmen, Children of the Night (Sint-Janskathedraal ‘s-Hertogenbosch), 2019. Foto Nona Limmen.

Bij ‘goth’ denken we in eerste instantie aan melancholische jongeren in zwarte kleren, met witte gezichten, zwart-omrande ogen, en een vaak androgyne uitstraling – soms in een romantische uitvoering (kanten kragen en zijden blouses met pofmouwen), soms meer punk (leren chokers met studs, veel kettingen en riemen). De tentoonstelling Goth – Designing Darkness in het Design Museum in Den Bosch geeft óók deze vorm van goth een gezicht, maar laat vooral zien dat de bronnen van deze stijl en dit levensgevoel al veel eerder te vinden zijn, in zowel de klassieke Europese kunstgeschiedenis als in de alternatieve en populaire cultuur.

‘The Hanging Garden’ van The Cure:

Duister levensgevoel

In een serie podcasts die het museum bij deze tentoonstelling maakte, leggen museumdirecteur Timo de Rijk en conservator Tomas van den Heuvel in een ‘beginnerscursus goth’, uit wat goth eigenlijk is. De term komt oorspronkelijk uit de muziekcultuur en refereert aan een subcultuur waarin eind jaren zeventig, begin jaren tachtig in eerste instantie naar punk wordt geluisterd, maar die allengs opschuift naar een donkerdere, melancholischere sfeer. En wij, zo legt Van den Heuvel uit, „willen dat gevoel laten aansluiten op een veel langere geschiedenis, een soort duister levensgevoel tegenover het moderne verlichte leven van nu, waarin alles altijd beschikbaar is en maakbaar lijkt. Je kunt goth zien als een antiserum tegen de moderniteit.”

Zaaloverzicht van Goth Foto Design Museum Den Bosch

Wie vanuit het witte, helderverlichte trappenhuis van het Design Museum de tentoonstelling betreedt, ervaart onmiddellijk dat contrast. In een schaars verlichte ruimte wordt de bezoeker verwelkomd door een grote tekening van een schedel van de Belgische kunstenares Cindy Wright. De muren van de zaal zijn, het zal niet verbazen, zwart geverfd, de ruimte is karig belicht en staat en hangt vol met ruim tweehonderd voorwerpen. Kunst met een grote K, zoals de eerder genoemde prenten van Redon, naast goedkope jurken die te koop zijn bij Attitude, dé kledingwinkel voor goth-Nederland. Veel werken refereren aan de dood (schedels, skeletten, een rouwmeubel uit 1840) en aan de mystiek van zowel de natuur als de stad; een ‘dreigend labyrint van eenzaamheid en verval’. En omdat goth nou eenmaal de ultieme vorm van escapisme is, is er ook horror (The Blair Witch Project) en sciencefiction (HR Giger, vooral beroemd door Alien).

Alhoewel het voor de bezoeker soms wat zoeken is, door de breedheid van het thema en de niet overal even duidelijk te volgen route, biedt Goth een boeiende inkijk in de duistere kant van ons leven. Een kant die, zo legt Timo de Rijk uit, „we als mens nodig hebben. Die zit in ons allemaal. De voortschrijdende modernisering heeft een onttoverde wereld tot gevolg. Dat resulteert in zingevingscursussen en retreats, aandacht voor astrologie en de onzichtbare wereld, nieuwe rituelen en bijgeloof. Goth met zijn hang naar het duistere en mystieke, met aandacht voor sfeer in plaats van vorm, voor het onbestemde in plaats van het concrete en materiële, past daar naadloos in.”

Goth – Designing Darkness, t/m 18 april 2022 in het Design Museum Den Bosch. Inl: , t/m 18 april 2022 in het Design Museum Den Bosch. Inl: designmuseum.nl