Gentleman onder de acteurs vertolkte vooral eerbiedwaardige personages

Eric van der Donk was een gentleman onder de acteurs, even bescheiden als gedistingeerd. Met zijn beheerste dictie die klonk als ver voor Aktie Tomaat, stijlvolle gestiek en keuze voor rollen van niveau wist hij toeschouwers van het klassieke repertoire aan zich te binden.

Behalve theateracteur was Van der Donk een veelgevraagd film- en televisie-acteur. Bovendien vertolkte hij in de hoogtij-jaren van het vaderlandse hoorspel tal van stemmenrollen. Van der Donk is zaterdag in zijn woonplaats Arnhem op 92-jarige leeftijd overleden.

Twee jaar geleden deed hij mee aan De Hoorspelfabriek waarvoor hij het werk van Simon Carmiggelt voorlas, een keuze die hij beargumenteerde door het „gevoel van humor” dat beiden bond, naast Carmiggelts „observatievermogen en beheersing van de taal”.

Nederlands repertoire

Dat zijn precies de kenmerken die ook Van der Donk typeren gedurende zijn indrukwekkende carrière. Van der Donk werd op 20 juni 1929 in Amsterdam geboren, waar hij het gymnasium volgde. Hij kreeg toneelles van Louis van Gasteren sr., waarna hij verbonden was aan diverse gezelschappen. Op 25-jarige leeftijd debuteerde hij bij Toneelgroep Puck, voorloper van Toneelgroep Centrum. Tussen 1960 en 1985 maakte hij deel uit van het Arnhemse gezelschap Toneelgroep Theater, waar hij zich mede inspande Nederlands repertoire te spelen.

Eric van der Donk in ‘Oud Geld’ Foto Kippa

Een van zijn glansrollen, in 1971, was die van meester in Jacques de fatalist en zijn meester (1785) naar de filosofische roman van Denis Diderot. Met zijn vertolking van de hoofdrol Jerolimo uit het blijspel Spaanschen Brabander (1618) van Bredero verwierf hij in 1978 de Louis d’Or.

Nadien volgden tal van rollen uit het wereldrepertoire, van Ibsen tot Lars Norén, maar ook excelleerde hij in de The Sunshine Boys (1971), het legendarische variétéstuk van Neil Simon.

Film en televisie

Na een toneelleven van veertig jaar maakte Van der Donk de ommezwaai naar film en televisie. Hij speelde in series als Bij nader inzien, Pleidooi, Oud Geld en Medisch Centrum West. De status van steracteur heeft hij nooit bereikt. Zijn kracht lag in wat oudere eerbiedwaardige personages, behulpzaam, maar in moreel opzicht onbuigzaam, zoals bijvoorbeeld Meester Ster in de film Pietje Bell 2, de jacht op de tsarenkroon van Maria Peters (2003). Andere films waarin hij speelde waren Max Havelaar, Kruimeltje en De langste reis (1996) van Pieter Verhoeff. Hiermee won hij een Gouden Kalf.

Op 4 en 5 mei 2010 trad Van der Donk met collega-acteur Jan van Eijndthoven op in het herdenkingsstuk Adres onbekend. Ze speelden vooral voor scholieren.

Voorafgaand vertelde Van der Donk over zijn herinneringen aan de oorlog: „Die was het draaipunt van de geschiedenis. Kinderen van nu weten meer van oorlog dan wij wisten als kinderen in de Tweede Wereldoorlog. Voor ons kwam die als een donderslag bij heldere hemel met vliegtuigen, afweergeschut, Duitsers in de straat. We speelden zelfs met granaatscherven.”

Het was bijzonder hoe Van der Donk met enkele persoonlijk getinte zinnen die oorlog heel dichtbij bracht, voor een jonge generatie.