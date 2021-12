Formerende partijen willen een coalitieakoord vóór Kerst, aldus de informateurs

De VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn zo ver met de kabinetsonderhandelingen dat zij nog voor de Kerstdagen een coalitieakkoord willen presenteren. Dat schrijven informateurs Johan Remkes (VVD) en Wouter Koolmees (D66) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens hen hebben de partijen de afgelopen weken „goede vorderingen gemaakt” en is de formatie „zodanig gevorderd” dat de „vier fracties zich tot doel hebben gesteld een coalitieakkoord te presenteren voor het begin van het komende reces”.

Als er eenmaal een akkoord is, kan het alsnog weken duren voor de traditionele bordesscène plaatsvindt, waarbij de bewindslieden van het nieuwe kabinet worden gepresenteerd. Eerst wordt het akkoord naar de Tweede Kamer gestuurd, dat erover zal debatteren en het document moet goedkeuren. Ook moeten ministers en staatssecretarissen gevonden en gevraagd worden voor de verschillende ministeries.

Op de duur van de formatie klinkt al een tijd kritiek. In oktober behaalde deze een nieuw record: de huidige formatie haalde die van Kabinet-Rutte III in als langste formatie ooit. De formatie van Rutte III duurde destijds 225 dagen, momenteel zijn er 264 dagen voorbij sinds de verkiezingen van 17 maart.