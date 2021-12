Feyenoord en PSV winnen

Feyenoord is na vijftien wedstrijden met 35 punten de nummer twee in de Eredivisie, op een punt van koploper Ajax. De ploeg van trainer Arne Slot won zondag in de Kuip met 5-0 van Fortuna Sittard, dat een na laatste staat. Aanvaller Bryan Linssen was met twee doelpunten en twee assists de uitblinker bij Feyenoord.

Guus Til opende al na acht minuten de score. De middenvelder heeft dit seizoen al negen keer gescoord. Linssen kopte na 25 minuten uit een hoekschop van Orkun Kökcü de 2-0 binnen en na rust scoorde hij op vrijwel identieke wijze uit een corner van Fredrik Aursnes de 3-0. Luis Sinisterra en invaller Alireza Jahanbakhsh zorgden voor de ruime zege op Fortuna, dat negen punten heeft, drie meer dan nummer achttien PEC Zwolle.

PSV staat twee punten achter op Ajax, dat dit weekend niet in actie kwam. In Eindhoven won de nummer drie zaterdag met 4-1 van FC Utrecht. Het was voor PSV de vijfde thuisoverwinning op rij. Utrecht kwam dankzij een kopbal van Mike van der Hoorn in de twaalfde minuut op voorsprong, maar de van een blessure herstelde Oranje-international Cody Gakpo maakte een kwartier later gelijk. Nog voor rust zette verdediger André Ramalho PSV op voorsprong en Ritsu Doan en Philipp Mwene maakten in de tweede helft het verschil groter.

FC Utrecht blijft met 26 punten de nummer vier, maar zag Vitesse langszij komen. De Arnhemmers wonnen zaterdag in Leeuwarden met 6-1 van SC Cambuur, waar trainer Henk de Jong wegens ziekte ontbrak. Cambuur had de laatste vier competitiewedstrijden gewonnen. Vitesse kwam in de 26ste minuut op voorsprong via Sondre Tronstad en liep daarna uit naar 3-0. Marco Tol deed voor rust iets terug namens Cambuur, maar in de tweede helft was Vitesse oppermachtig.

FC Twente klom naar de zesde plaats door een 2-1 zege op Go Ahead Eagles. De winnende goal werd gemaakt door Ramiz Zerrouki. Twente heeft 25 punten. (NRC/ANP)