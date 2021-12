Even naar Frankrijk voor een prik

„Vous êtes Nederlands, oui?” Afgelopen weekend was Marlies Karman (49) in Frankrijk om een boosterprik te halen. „Toen ze dat tegen me zei, wist ik: dit komt helemaal goed.”

De boostercampagne in Nederland komt maar langzaam op gang, terwijl in omringende landen al veel meer prikken zijn gezet. Het leidt ertoe dat sommige Nederlanders besluiten een prik in het buitenland te halen. Zoals Marlies Karman, die cystic fibrosis (taaislijmziekte) heeft, maar in Nederland niet in een risicocategorie wordt geplaatst. Ze krijgt daarom niet met voorrang een prik en voelde zich gedwongen zelf actie te ondernemen. Want op het tempo waarmee de vaccinatiecampagne nu gaat, zou ze pas in februari aan de beurt zijn, schat ze in. Daar durft ze niet op te wachten.

Haar zoon van 16 heeft veertien maanden in isolatie gezeten, tot Karman gevaccineerd was. „We merkten dat hij de neiging had nu weer thuis te blijven, omdat hij me niet wilde aansteken. Dat wilden we niet. Hij is 16, hij moet naar school.”

Op Twitter las Karman dat het mogelijk is in Frankrijk een prik te halen. Het bleek vrij simpel, vertelt ze. Ze maakte online een afspraak en is samen met haar man naar Noord-Frankrijk gereden.

Ze vond het best spannend, zegt ze. Van verschillende mensen had ze gehoord dat in Frankrijk niet moeilijk gedaan wordt, maar het was toch maar afwachten of het wel klopte. „Het was een warm bad. Het was voor de Fransen meteen duidelijk dat we geen Fransen zijn, maar dat was geen enkel probleem.”

Ze had haar gele boekje meegenomen en de bewijzen van de GGD dat ze al twee keer gevaccineerd is. Die gegevens zijn in het Franse systeem gezet en daarna kreeg Karman de prik, zonder kosten.

Karman worstelt er mee, geeft ze toe. „Ik vind het erg dat ik hiervoor naar Frankrijk moest. Ook omdat ik weet dat er veel mensen zijn die het nodig hebben, maar de middelen niet hebben om hetzelfde te doen.” Van bekenden krijgt ze veel vragen over de QR-code, maar die was voor haar bijzaak. „Het ging ons om de bescherming.”

Door afspraken binnen de Europese Unie is het mogelijk om een prik die is gezet in een lidstaat op de Nederlandse Coronaapp toe te voegen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is aan Frankrijk om ervoor te zorgen dat Nederlanders de juiste code krijgen, waarmee de Nederlandse app geüpdatet kan worden.

Ergenis

De app werkt in ieder geval voor Hillie Molenaar (76) die dit weekend ook een boosterprik heeft gehaald. Haar ergernis over het verloop van de boostercampagne in Nederland is groot. „Het geklungel van Hugo de Jonge, Mark Rutte, het OMT en al het gebekvecht. Holy moly, zeg. Ik word daar steeds kwader om. Ik ben het type dat graag iets doet, maar ik kan niks doen. Er is een middel, maar ik word behandeld als een oud vrouwtje dat binnen moet zitten tot ik aan de beurt ben.”

Hillie Molenaar (76) Eigen foto

Dus toog ze samen met een kennis naar Le Nouvion-en-Thiérache. De afspraak regelde ze donderdag online, vrijdag kon ze al terecht. Het was rotweer en de reis verliep langs allemaal landweggetjes. maar Molenaar genoot er stiekem ook van: „Ik was al zo lang niet in het buitenland geweest.”

De Fransen vonden het wel grappig, vertelt ze. „Het is echt zo’n dorp waar niet veel Nederlanders komen.” De procedure verliep net als bij Karman geruisloos: alle benodigde informatie is in het systeem gezet en daarna is Molenaar geprikt. „Bij het weggaan, zeiden ze nog: tot de volgende prik.” Ze is blij dat ze is geweest. „Ik heb nu rust.”

De dreiging van code zwart in de ziekenhuizen was voor Marlies Karman ook een reden waarom ze het fijn vindt dat ze nu extra beschermd is. „Wat nu als de zorg moet kiezen en ze liever iemand helpen die kerngezond is en meer kans heeft beter te worden? Misschien komt het zover, dat weet je niet."