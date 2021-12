Een illegale koerier in dienst? In België sluit het OM dan het depot

Als de inspecteurs het depot van postbedrijf GLS in Puurs (een plaatsje ten zuidoosten van Antwerpen) binnenstappen, grijpen de jongemannen aan de lopende band naar hun mobieltjes en beginnen gelijk te bellen. Schichtige blikken alom. Wat is er aan de hand?

Een ervaren inspecteur (61) met kort grijs haar loopt langs mannen die hun bestelwagens volladen met pakjes. Halverwege het depot stopt ze – haar naam en die van collega’s mag van hun werkgever niet in de krant, „ter bescherming van hun persoonlijke levenssfeer en integriteit”, mailt een woordvoerder van de arbeidsinspectie. Ter hoogte van dok 34 zegt de inspecteur wat ze in tientallen jaren honderden keren zei: „Arbeidsinspectie, papieren graag.”

Na controles de afgelopen weken bij locaties van PostNL en DPD in Vlaanderen keren inspecteurs, politieagenten en douaniers op deze druilerige decemberochtend de boekhouding van koeriersbedrijfjes bij het Britse pakketbedrijf GLS binnenstebuiten. GLS huurt koeriersbedrijfjes in met eigen chauffeurs die de pakjes bezorgen, maar is er verantwoordelijk voor dat deze bedrijven zich aan de regels houden.

Gesjoemel in de postpakkettenbranche: het lijkt eerder regel dan uitzondering. In Nederland kwamen de misstanden de afgelopen jaren al veelvuldig in het nieuws, maar in België blijkt het afgelopen half jaar nog meer aan de hand. Zo zijn er de laatste jaren veel meldingen van zwartwerk, onderbetaling van pakketbezorgers door de koeriersbedrijven, chauffeurs met een uitkering die pakjes bezorgen, koeriers zonder verblijfspapieren, minderjarigen die zwaar werk doen in depots.

De kwetsbaarheid van de pakkettenbranche hangt samen met hoe deze georganiseerd is. PostNL, DPD, en GLS laten de pakjes vooral bezorgen door zelfstandigen met koeriersbedrijven. Omdat het gaat om honderden bedrijven is het lastig om zicht op ze te houden. De bezorgbedrijfjes krijgen eigen routes: per adres ontvangen ze een vaste vergoeding. De bus, benzine, autoverzekering, blikschade en personeelskosten betaalt de onderaannemer zelf.

Foto Jasper Jacobs/Belga

Scala overtredingen

In de coronacrisis heeft het online winkelen een vlucht genomen. Postbedrijven profiteren daarvan. De omzet is vorig jaar met 14,5 procent gestegen naar 3,3 miljard euro, de brutowinst bijna verdubbeld naar 245 miljoen euro in Nederland; cijfers voor België zijn niet voorhanden.

Maar uit onderzoek van de Inspectie SZW van vorig jaar bleek dat negen van de tien koeriersbedrijven van PostNL, DHL, DPD, GLS in Nederland hun zaken niet op orde hebben. De overtredingen variëren van zwart werk, koeriers die geen geldige verblijfspapieren hebben tot het doorverhuren van bezorgroutes aan andere ondernemers.

In België is het niet veel beter, zegt Gianni Reale, officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Mechelen en gespecialiseerd in misdrijven op de werkvloer. Reale is dé officier in België die misstanden in de postbranche wil aanpakken. Hij zit in zijn kantoor in de Vlaamse stad: grote houten kasten, een bureau vol paperassen. Tijdens een controle bij PostNL in Mechelen in mei bleek dat van de 23 chauffeurs 11 zwart werkten, zegt hij. En toen inspecteurs twee weken geleden bij drie PostNL-depots binnenvielen, troffen ze een scala overtredingen aan: tien zwartwerkers, tien bezorgers die meer uren werkten dan hun contract toestaat én een koerier zonder verblijfsvergunning.

Dat was niet het enige. De officier „kreeg concrete informatie” dat een manager van PostNL (het bedrijf heeft in België 10 à 15 procent van de pakkettenmarkt in handen en groeit hard) tijdens de controle chauffeurs afbelde. „Als dit klopt”, zegt Reale, „is dat een belemmering van het toezicht en dus een misdrijf”. De zaak wordt momenteel nog onderzocht, benadrukt de officier. PostNL benadrukte eerder al in NRC niet samen te willen werken met sjoemelende koeriersbedrijven en zijn volledige medewerking te geven aan de onderzoeken van de arbeidsinspectie.

Hoe is het bij GLS gesteld, deze ochtend in Puurs?

Bij de briefing voor agenten, douaniers en inspecteurs om vijf uur ‘s ochtends op het politiebureau in een plaatsje dicht bij Puurs waarschuwde politiechef Geert van de Eede voor ‘lopers’, chauffeurs die op de vlucht slaan. Vorige zomer viste de politie bij GLS een chauffeur uit het bos naast het distributiecentrum. De man was dwars door de rozenstruiken heengelopen. „Hij zat vol schrammen.”

Vandaag zijn alle vluchtwegen afgezet. Politiewagen 510 en 520 dekken de bosrand af, zegt Van de Eede. 530 houdt de vluchtroute naar Duvel Logistics in het oog. Bij de controle in mei bij GLS probeerden sommige chauffeurs hun registratie nog snel in orde te maken. Daarom drukt Van de Eede zijn mensen op het hart: „Wees scherp. Ik denk dat GLS weinig medewerking zal verlenen.”

Voor de Belgische officier van justitie zijn misstanden bij PostNL inmiddels geen verrassing meer

Schijnzelfstandigen

Aanvankelijk richtte justitie zich in België vooral op de koeriersbedrijven, de zogenaamde onderaannemers, die zich niet aan de regels hielden. Maar in de rechtszaal merkte officier Reale dat zzp’ers steevast hetzelfde verhaal vertelden: ze waren niet dader, maar slachtoffer. Ze kwamen in de problemen doordat ze te weinig verdienden.

Sindsdien richt Reale zich ook op de grote postbedrijven. Die hebben, volgens hem, een belangrijke verantwoordelijkheid. „De koeriers werken in de depots van deze bedrijven en rijden rond in bussen met de bedrijfsnaam erop. Ze bepalen niet hun eigen werkritme en verloning. Dan kun je niet zomaar volhouden dat het onderaannemers zijn. Sommigen van hen zijn schijnzelfstandigen.”

In Nederland ligt de nadruk op het opleggen van boetes

Eind vorige maand stelde de Belgische minister Petra De Sutter (Groen, ambtenarenzaken en overheidsbedrijven) in dagblad De Tijd dat er een wet moet komen waarin het percentage koeriers dat in dienst is, is vastgelegd. Dit zou een einde maken aan „schijnzelfstandigen”, volgens de minister. Het is nog onzeker of deze wet er ook echt komt.

Reale zet zijn strijd tegen de misstanden ondertussen voort. Wat opvalt: zijn aanpak is harder dan de Nederlandse – bij die laatste ligt de nadruk op het opleggen van boetes.

Reale heeft een strafzaak aangespannen tegen PostNL en GLS. Hij wil de rechter ervan overtuigen dat de koeriersbedrijven of hun chauffeurs verkapte werknemers van PostNL en GLS zijn. De officier dreigde afgelopen zomer nog met het sluiten van depots, en een paar weken terug maakte hij zijn belofte waar. PostNL moest eraan geloven. Een distributiecentrum in Wommelgem (PostNL heeft zeven van deze centra in België) ging de dagen rond Black Friday, een periode dat online extreem veel gewinkeld wordt, op slot. In Nederland worden depots niet gesloten.

Hangt GLS deze ochtend dezelfde straf boven het hoofd?

Vanochtend valt het nog mee, zegt de ervaren inspecteur. „Iedereen spreekt Engels, Frans of Nederlands. Normaal heb ik vaak een tolk nodig.” De inspecteur heeft een aantal Roemenen gecontroleerd die voor hetzelfde koeriersbedrijf rijden. Hun rijbewijzen, inschrijvingen en de betalingen van sociale verzekeringen zijn in orde. Ze geeft de drie mannen een geel polsbandje, zodat haar collega’s zien dat ze gecontroleerd zijn.

Papieren thuis

„Kun je even komen?” Een jonge inspecteur controleert een koerier uit Burkina Faso. De man heeft een Italiaanse verblijfsvergunning, maar zegt zijn Belgische papieren thuis te zijn vergeten. De ervaren inspecteur twijfelt en belt de Dienst Vreemdelingenzaken.

„Illegaal?”, reageert ze verbaasd. De verblijfsaanvraag van de man is in België afgewezen. Hij mag niet werken. In september hoorde de man dat hij terug moet naar Italië of Burkina Faso. Hij moet mee naar het politiebureau. Een andere collega laadt zijn bestelauto uit. De bus mag niet gebruikt worden tot het onderzoek is afgerond.

Alleen inspecteren is niet de oplossing om misstanden tegen te gaan, zeggen de inspecteurs als ze om half elf ‘s ochtends weer terug zijn op het politiebureau. Ze merken dat er minder overtredingen zijn sinds de inspectiedienst het afgelopen jaar verschillende keren de depots heeft gecontroleerd, maar sommige bedrijven blijven de regels overtreden. Een deel van de koeriersbedrijven en hun chauffeurs moet in dienst komen bij PostNL en GLS, zegt de ervaren inspecteur, zodat er geen onduidelijkheid meer is over het loon. En zzp’ers zouden beter betaald moeten krijgen, vindt zij. Bovendien, zegt ze, ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de consument. „Zolang die liefst niet betaalt voor een bestelling, houd je de misstanden in stand”.

Op het eind van de ochtend blijkt dat er in totaal veertig „inbreuken” zijn geconstateerd: vier keer zwart werk, één keer „illegale tewerkstelling”, en 33 chauffeurs werkten meer uren dan hun contract toelaat.

De arbeidsinspectie deelde gelijk na de controle bij GLS hun bevindingen per mail met officier Gianni Reale. Hij is onverbiddelijk: het depot van GLS gaat onmiddellijk dicht, voor 1,5 dag.

Diezelfde dag publiceerde GLS een reactie op zijn website. Het bedrijf „betreurt” het dat het depot is gesloten waardoor de „volledige operationele werking zo goed als lam is gelegd”. Hierdoor zijn de klanten de dupe, schrijft het Britse bedrijf. GLSvindt dat „externe partijen waarmee zij samenwerkt” zich aan de regels moeten houden. „De directie volgt de naleving op de voet.”

Of dat echt op de voet gebeurt, zal geëvalueerd worden bij de volgende controle zegt officier Reale. GLS krijgt „een ultieme kans”, zegt hij, om zijn „goeie intenties” te tonen.