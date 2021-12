ECB werkt aan nieuwe eurobiljetten voor ‘trotse Europeanen’

Europeanen moeten zich beter met hun bankbiljetten kunnen identificeren. De Europese Centrale Bank (ECB) gaat daarom nieuwe eurobiljetten ontwerpen, die volgens verwachting in 2024 worden gepresenteerd, zo maakte de ECB maandag bekend. „Na twintig jaar is het tijd onze eurobiljetten te herzien en ze herkenbaarder te maken voor Europeanen van alle leeftijden en achtergronden,” zei ECB-president Christine Lagarde in een persverklaring. De ECB wil biljetten ontwerpen waarop burgers „trots kunnen zijn”, voegt Fabio Panetta, lid van de Raad van Bestuur van de centrale bank, daaraan toe.

Net als in aanloop naar de invoering van de euro, gaan burgers meedenken over de nieuwe ontwerpen. Uiteindelijk zal een adviesgroep van academici, kunstenaars en designers uit eurozonelanden de beslissing nemen over het definitieve ontwerp van de nieuwe biljetten.

Achtergesteld

De huidige biljetten, die sinds de invoering van de euro in 2002 in omloop zijn, worden juist vaak gekwalificeerd als weinig herkenbaar. De Oostenrijkse ontwerper Robert Kalina liet weliswaar architectonische stijlen uit Europa in de afbeeldingen op de biljetten terugkomen, maar niet in de vorm van bestaande gebouwen. Men wilde destijds voorkomen dat bepaalde landen zich achtergesteld zouden voelen als ‘hun’ gebouwen niet op de biljetten belandden.

De Nederlandse kunstenaar Robin Stam vond het jammer dat er niet-bestaande bruggen op de eurobiljetten stonden en realiseerde in 2013 het project Bridges of Europe, waarbij hij de bruggen die op eurobiljetten afgewerkt stonden in Spijkenisse liet nabouwen. Het is nog onbekend of op de toekomstige bankbiljetten wél echte gebouwen komen te staan.