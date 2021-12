De provocatie van het fatsoen

Een grens is een barrière, het einde van een gebied. Een reiziger moet de grensbewaking overtuigen van zijn recht de grens te passeren door de juiste papieren te tonen om vervolgens de slagboom te laten openen. Grensoverschrijdend verkeer of in het Engels cross-border traffic is dus een transport dat aan de ene kant van de grens begint en aan de andere kant eindigt.

Grens is een jong woord. Het komt voor het eerst in de zestiende eeuw in het Nederlands voor. Niet dat er daarvoor geen grenzen waren, integendeel. Alle graafschappen, hertogdommen en prinselijke gebieden hadden hun eigen, doorgaans goed bewaakte, scheidingslijnen met de buren. Alleen heetten ze toen anders. Het meest gebruikte woord was ‘mark’, dat we nog tegenkomen in ‘merkteken’, want grenzen waren immers afgebakend met duidelijk herkenbare tekens. ‘Markeren’, ‘marge’ en ‘markizaat’ zijn eveneens verwant met dit oude woord mark, net als Denemarken, het afgepaalde gebied of het grensgebied waar de Denen wonen.

Het woord grens komt uit het oosten. Het Pools en het Russisch kennen een woord ‘granica’. In het overgangsgebied van Pools naar Duits werd dit woord als ‘grenize’ overgenomen. Toen Maarten Luther, die niet alleen een groot kerkhervormer was maar door zijn Bijbelvertaling in het Duits ook een belangrijk taalvernieuwer, ‘Grenze’ als normaal woord begon te gebruiken, kreeg het voet aan de grond in de algemene taal. Vandaar ook in het Nederlands, maar met de nadruk op het ruimtelijke aspect.

Dit is niet langer vanzelfsprekend. Een hedendaagse grens hoeft niet meer door een slagboom aangegeven te worden. Grenzen aan de groei stellen is even gewoon als grenzen aan de stadsuitbreiding. Grensverleggend onderzoek is geenszins het resultaat van oorlogszuchtige gebiedsuitbreiding. Grensoverschrijdend betekent dus ook niet langer per se vertrekkend in het ene gebied en eindigend in het daarnaast liggende. Grensoverschrijdend slaat nu vooral op gedrag en betreft gedragingen die ongewenst zijn voor diegene die het ervaart.

Het is absoluut niet vanzelfsprekend dat wie dit gedrag vertoont de eigen grens overschrijdt. Was het maar zo, dan zouden politici en andere machtigen die nu teruggefloten worden vanwege grove taal of grijpgrage vingers zelf wel in de gaten hebben dat ze zich misdroegen. Grensoverschrijdend gedrag is gedrag dat de fatsoensgrens van de onderliggende partij overschrijdt en daarom niet geaccepteerd kan worden. Om die reden misschien heet het in talen als het Engels en het Frans ook niet grensoverschrijdend maar simpelweg unacceptable behaviour en comportement inacceptable.