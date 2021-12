De protesten in Myanmar ‘gaan niet over de veroordeling van Aung San Suu Kyi’

‘De veroordeling van Aung San Suu Kyi zal mensen alleen maar bozer en vastbeslotener maken”, zegt de 28-jarige Wanna. Ondanks zijn stellige woorden over het verzet tegen de junta van Myanmar, knipperen zijn ogen nerveus, zijn gezicht is haast doorschijnend bleek. Wanna (hij heeft maar één naam) vluchtte pas onlangs naar Thailand om aan arrestatie door de militairen te ontkomen; de stress van de ontsnapping is hem hier, aan de Thaise kant van de grens met Myanmar, nog aan te zien.

Maandag werd de 76-jarige Suu Kyi, die voor de staatsgreep van 1 februari als Adviseur van Staat het land leidde, in een schijnproces tot vier jaar veroordeeld vanwege opruiing en het overtreden van de Covid-19-protocollen. Later op de dag werden weer twee jaar van de straf afgehaald. Het kat- en muisspel dat de militairen met haar spelen is daarmee nog niet klaar. Er wachten haar negen andere aanklachten, variërend van het schenden van de wet op staatsgeheimen tot corruptie. Als ze schuldig wordt bevonden, kunnen die haar op 102 jaar cel komen te staan.

De zitting vond plaats achter gesloten deuren in de hoofdstad Naypyidaw. De militairen hebben haar advocaten verboden met de pers te praten. „Een valse hond bijt ook niet volgens de wet”, klinkt het hier en daar schamper over de rechter die Suu Kyi schuldig heeft verklaard.

Wanna strijkt een paar keer ongemakkelijk door zijn haar en vervolgt dan: „Ik respecteer May Suu (moeder Suu), maar de protesten gaan niet over haar. Ze gaan over een verandering van het systeem. We willen voor eens en voor altijd van de militaire overheersing af.”

Ambulancechauffeur

Tot vóór de staatsgreep had Wanna het naar zijn zin in zijn woonplaats in het zuiden van Myanmar waar de meeste inwoners de kost verdienen met visserij en kleine handel. Hij vond dat hij bofte met zijn baan als ambulancechauffeur. Evenmin als de anderen in zijn omgeving interesseerde hij zich voor politiek. Maar na de staatsgreep ging hij toch de straat op „Mijn generatie had een vrijer leven en een toekomst. Dat laten we ons niet afnemen.”

Hij zoekt even naar het juiste woord om de sfeer in zijn woonplaats te beschrijven. „Dit is een revolutie. Een opstand van een volk.”

De landgenoot die hem en enkele lotgenoten onderdak verschaft hier in Thailand, en die om veiligheidsredenen anoniem moet blijven, knikt bij die woorden. Hij ging zelf in 1988 als student de straat op uit protest tegen de armoede en de onderdrukking in Myanmar onder de junta van destijds, maar woont inmiddels alweer jaren in Thailand. „Wij leefden destijds in de duisternis van een geïsoleerd land. En onze protesten speelden zich vooral in centraal Myanmar af. Ze werden al snel neergeslagen door het leger. Deze keer duren ze al maanden en zijn ze overal in het land.” Ook zijn honderden gewapende groepen actief en worden in steden zelfs aanslagen gepleegd, al zijn dat vaak maar speldenprikken. „Dat is ongekend. De afgelopen decennia voelde het leger zich in de steden veilig.” Zijn ogen glimmen achter de bril die zijn smalle gezicht met de afstaande oren domineert. „Wij faalden destijds. Ik ben 53 en heb jaren op dit verzet gehoopt.”

In het simpele restaurantje waar we zitten, slaat Wanna zijn portefeuille open. Twee kleine foto’s komen tevoorschijn: zijn vader en zijn moeder. Die stak hij bij zich toen hij afscheid nam. Terwijl hij naar de vertrouwde gezichten kijkt, speelt heimwee op en het enorme van zijn beslissing te vluchten dringt met vertraging door.

Nadat Suu Kyi in 1988 op het politieke toneel verscheen, kreeg ze in grote delen van Myanmar een mythische status. Als dochter van de vader des vaderlands Bogyoke (grote generaal) Aung San, en als onverschrokken boegbeeld van haar partij de Nationale Liga voor Democratie (NLD). Sommigen zagen in haar zelfs een vrouwelijke bodhisatva, een volgeling van boeddha op weg naar verlichting.

Beweging zonder leiders

Nog altijd is ze populair. Haar partij won met grote meerderheid de verkiezingen van afgelopen november, vooral vanwege May Suu. Maar velen in de jongere generatie die het voortouw namen in de protesten na de staatsgreep van februari, moeten maar weinig hebben van die verering van Suu Kyi. In een beweging zonder leiders volgen ze hun eigen spoor. De bekende activiste Thinzar Shunlei Yi, die zich nog schuilhoudt in Myanmar, liet dan ook via berichtendienst Signal weten dat ze liever niet reageert op de vraag wat de veroordeling van Suu Kyi zou betekenen voor de beweging. De afgelopen week haalde ze op Twitter wel meerdere keren uit naar het rechtssysteem. „We erkennen de zogenaamde vonnissen onder de instituties van de junta niet.” En: „Iedereen die in de rechtbank gelooft: wake up.”

Terwijl Suu Kyi en de andere veteranen van haar partij opgesloten zitten, is in de politieke arena een nieuwe dynamiek ontstaan. In een in het geheim geformeerde schaduwregering die onder andere bestaat uit buiten spel gezette parlementariërs van de NLD, plus een adviserende raad, is meer ruimte voor jongeren, vrouwen en minderheden dan voorheen. Zij bevinden zich deels in ballingschap, deels ondergedoken in het land zelf.

Maar: die nieuwe initiatieven zijn ook complex en fragiel, zegt een sociaal werkster uit Myanmar die in nauw contact staat met deze netwerken. Ze waarschuwt: „We houden ons hart vast voor de stijgende armoede, met meer chaos, drugs en criminaliteit.”

Vooralsnog is de opgesloten Suu Kyi terug in haar vroegere rol van levende martelaar. Ook een van haar criticasters, een artiest in Yangon, vindt dat ze daardoor weer belangrijker is voor het land. „Dat is de ironie van deze veroordeling.”

In verschillende delen van Yangon laten bewoners net als in de eerste weken na de staatsgreep ’s avonds nu weer een lawaaiprotest met potten en pannen horen. Door de herrie heen klinkt ook het protestlied Kabar Ma Kyei Bu, „we zullen nooit vergeten”.