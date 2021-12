De Oekraïense president zit klem tussen Rusland en de VS

Volodymyr Zelensky verschilt in bijna alles van eerdere presidenten van Oekraïne. Dat bleek ook bij zijn eerste toespraak in de Verchovna Rada, het Oekraïense parlement. „Ik wil niet dat jullie mijn portret in jullie kantoren ophangen”, zei de nieuwe president tegen de parlementariërs. „Hang foto’s op van je kinderen, en kijk ze in de ogen bij elk besluit dat je neemt.”

De tv-komiek die in april 2019 met maar liefst 73 procent van de stemmen tot zesde president van Oekraïne werd gekozen, komt nog maar weinig in beeld. En dat terwijl zijn land centraal staat in de huidige botsing tussen de Verenigde Staten en Rusland. Deze dinsdag spreken president Biden en zijn collega Poetin met elkaar, in een poging de Oekraïne-crisis te dempen.

De militaire opbouw van Rusland aan de grens met Oost-Oekraïne heeft de taal van de Koude Oorlog teruggebracht: invloedssfeer, bufferstaat. De VS vrezen een Russische invasie, Rusland wil de garantie dat Oekraïne geen NAVO-lid wordt. De inzet van hun geopolitieke gepoker, een soevereine staat met ruim 43 miljoen inwoners, zit niet aan tafel. Oekraïne en Zelensky hebben een bijrol: alarm slaan over de Russische agressie.

Verrassende underdog

In het voorjaar van 2019 haalden de Oekraïners Zelensky juichend binnen. Hij versloeg de zittende president Petro Porosjenko met een ruime marge. Zelensky was de man die anders was, de verrassende underdog, de niet-politicus die een einde zou maken aan de corruptie. Een duidelijke agenda had hij niet, wel een gewiekste campagne op sociale media.

Cruciaal in die campagne was dat fictie vooraf ging aan de werkelijkheid. Zelensky (43) begon al tijdens zijn rechtenstudie met acteren en stand-upcomedy. Hij was mede-oprichter en artistiek directeur van het succesvolle mediabedrijf Kvartal 95, genoemd naar de wijk in de zuidelijke stad Kryvy Rih waar hij opgroeide. Zijn optredens waren in het Russisch, een taal die hij nu zo veel mogelijk mijdt. In 2012 gingen Kvartal 95 en Zelensky samenwerken met de zender 1+1, eigendom van Igor Kolomojsky, een van de rijkste mannen van Oekraïne. Hun relatie is omstreden, de politieke invloed van Kolomojsky is vaag.

Op filmsite IMDB heeft Zelensky acteurscredits voor vijftien films, lichtvoetige komedies. Zijn doorbraak als acteur kwam met de satirische tv-serie Dienaar van het volk (Sloega naroda), waar tussen 2015 en 2019 drie seizoenen van werden gemaakt. De serie werd een hit, mede dankzij gratis verspreiding via YouTube. Zelensky speelt de hoofdrol als sullige geschiedenisleraar – vanzelfsprekend met een spencer. Zijn tirade tegen corruptie wordt stiekem gefilmd door een leerling en gaat viraal. De leraar wordt president, en rekent af met slechte praktijken van politici.

Zelensky ontkent dat er sprake was van een vooropgezet plan, maar de tv-serie heeft de weg bereid naar zijn presidentschap. In 2018 werd de naam Dienaar van het volk geregistreerd als politieke partij. In juli 2019, een maand nadat Zelensky was ingezworen, won zijn partij bij tussentijdse verkiezingen 254 van de 450 zetels in het parlement.

Halverwege het vijfjarige presidentschap is het aanvankelijke enthousiasme van de kiezers bekoeld. In een vorige week gepubliceerde enquête van Active Group zegt 81,6 procent van de ondervraagden dat de president zijn belofte om corruptie te bestrijden niet of ‘waarschijnlijk niet’ heeft waargemaakt. Zelensky’s pogingen om de macht van de oligarchen te breken zijn weinig overtuigend. Dat hij en zijn politieke vertrouweling Sergej Sjefir prominent figureren in de Pandora Papers, met bedrijven in belastingparadijzen, draagt evenmin bij aan het beeld van corruptiebestrijder.

Telefoongesprek met Trump

De internationale bekendheid van Zelensky kreeg een flinke boost door het telefoongesprek dat hij in juli 2019 voerde met toenmalig president Trump. Die hoopte zijn kersverse collega te kunnen bewegen nader juridisch onderzoek te doen naar de Oekraïense activiteiten van Hunter Biden, de zoon van zijn rivaal. Het gesprek leidde tot een impeachmentprocedure voor Trump. Zelensky bleek niet vies van een beetje slijmen („Ik heb veel van u geleerd”) en zei dat de nieuwe aanklager („100 procent mijn persoon”) de zaak zou bekijken. Hij kwam er niet sterk uit naar voren.

Het Amerikaanse Kennan Institute, voor onderzoek naar de landen van de voormalige Sovjet-Unie, evalueerde onlangs de eerste 2,5 jaar van Zelensky’s presidentschap met drie experts. Alledrie oordelen ze negatief. Anastasia Galoetsjka: „Zelensky begon met ongelooflijk veel krediet, hij kreeg zoveel vertrouwen. Dat heeft hij verspeeld door ministers steeds weer te ontslaan, door slecht om te gaan met de pandemie en door fouten te maken in de internationale arena.”

Eind november belegde Zelensky een persconferentie, alleen voor uitgenodigde media. Hij zei bewijzen te hebben voor een begin december geplande staatsgreep, met steun van een Oekraïense oligarch en Rusland. Internationaal werd er meewarig gereageerd. De openheid van de politieke nieuwkomer maakt plaats voor wantrouwen en verbittering vanwege gebrek aan internationale steun.

Zelensky’s positie is ook weinig benijdenswaardig. Poetin beschouwt Russen en Oekraïners als „één volk” en is geobsedeerd door Oekraïne als Russisch gebied. Het Kremlin weigert met Zelensky te praten en schuwt antisemitisme niet om hem aan te vallen op zijn Joodse achtergrond. Als Russisch gas binnenkort door NordStream 2 naar Duitsland stroomt, verliest Oekraïne zowel de doorvoervergoeding als een machtsmiddel.

Verbale steun is er genoeg van de VS, en wapens ook. Maar mocht Rusland overgaan tot een invasie, dan komt er geen militaire steun uit het Westen. Het door Zelensky gewenste lidmaatschap van de NAVO, toegezegd in 2008, is uit zicht. Biden dreigt Poetin vooral met economische sancties. Klem tussen de grootmachten: zelfs voor een ervarener president zou Zelensky’s taak een zware opgave zijn.

Normandië-groep Diplomatiek overleg Voorafgaand aan zijn gesprek met Vladimir Poetin heeft Joe Biden maandag gebeld met de regeringsleiders van Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk. In een verklaring meldt het Witte Huis dat de vijf landen Rusland oproepen om te de-escaleren, en dat diplomatiek overleg via de zogeheten Normandië-groep de enige manier is om het conflict op te lossen. De vijf landen benadrukken de territoriale integriteit van Oekraïne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft maandag ook gesproken met president Zelensky. Volgens Amerikaanse bronnen heeft Rusland 175.000 soldaten verzameld langs de oostgrens van Oekraïne en op de Krim.