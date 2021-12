Davey Bindervoet: ‘Mensen tot de polonaise zingen, dat mis ik’

Hij is volkszanger in de traditie van Johnny Jordaan: Davey Bindervoet (28) uit Amsterdam. Hij zingt vooral Amsterdams Jordaan-repertoire op feesten en partijen in het hele land, en brengt regelmatig nieuwe nummers uit in dat genre.

Hoe gaat het met je?

„Het begon net weer te lopen, iedereen wilde weer een feestje geven toen de lockdown voorbij was, mensen hadden er lol in. Al was het konijn jarig, elke aanleiding om weer gezellig bij elkaar te zijn om iets te vieren, werd aangegrepen. En dan kom ik graag zingen, om de gezelligheid nog wat op te voeren. Tot ver in januari had ik optredens in mijn agenda staan. Allemaal afgezegd, vanwege deze nieuwe lockdown. Heel triest, en december is natuurlijk normaal sowieso al een feestmaand. Maar nu was het nog drukker omdat iedereen zin had in een feestje. Een inhaalslag.”

Wat gaat er wel goed, wat niet?

„Ik heb net mijn nieuwe single uitgebracht, ‘Hier ligt mijn hart’, een nostalgisch lied over mijn jeugd in de Jordaan, waar ik opgroeide. De muziek is een moderne versie van het lied ‘La Montagne’ van Jean Ferrat, ook bekend van Wim Sonnevelds ‘Het Dorp’. Die is goed ontvangen. Leuke video erbij gemaakt met oude foto’s uit de Jordaan. Ik doe alles in eigen beheer, ik ben niet bij een platenlabel. Maar nummers uitbrengen en verkopen is niet echt een verdienmodel meer voor zangers. Je moet het van optredens hebben. En dat is weg. Ik heb er gelukkig een parttime baan naast, anders kwam er niks binnen.”

Wat is je grootste zorg?

„Kijk, van zingen word ik blij. Ik ging op mijn zestiende bij het Amsterdams Volkskoor. Optreden dat is wat ik het liefste doe. Voor sfeer zorgen, de polonaise aan de gang krijgen, hatsee! Dat mis ik vooral. Daar kan ik wel somber van worden, dat je denkt: hoe lang gaat dat allemaal duren, met die corona. Nog niet eens zozeer om het geld. Al moet ik wel blijven investeren in nieuwe nummers, muzikanten inhuren, opnamestudio en zo, terwijl ik met zingen niks verdien.”

Wat heb je nodig om te zorgen dat 2022 beter wordt dan 2021?

„Dat evenementen alleen geplaceerd mochten doorgaan, dat is voor mij lastig. Je wilt mensen toch uit de stoel en aan het dansen of de polonaise hebben. Tot acht uur ’s avonds lockdown, dat ging nog wel een beetje, dan kon je ’s middags bij feestjes optreden. Dus als die beperkingen weg zijn, dan kan het weer losgaan. En ik hoop dat dat plezier dat mensen hebben om weer bij elkaar te zijn dan blijft. Ik neem daar alvast een voorschot op, want ik ga een paar dagen naar Spanje om met liedjesschrijver Kees Diks te werken aan nieuwe nummers. Dat gaat door hè.”

Lees ook aflevering 2. Esther Scheldwacht: ‘Het gekke is: het lijkt alsof ik in een crisis heel goed gedij’