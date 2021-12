Bruchs mysterieuze vioolconcert spreekt nog altijd tot de verbeelding

Voor pianist en componist Max Bruch was de viool de belichaming van de melodie, de ziel van de muziek. Nergens laat hij dat beter horen dan in zijn Eerste Vioolconcert dat hij naar eigen zeggen schreef „in een slaaptoestand, waarbij ik op een vreemde manier toch bij bewustzijn was”.

Maria Milstein legde met het Radio Filharmonisch Orkest en dirigent Otto Tausk bloot waarom dit mysterieuze meesterwerk zo tot ieders verbeelding spreekt: fluisterende pauken en een melancholische viool lijken het woelige innerlijk van een personage binnenstebuiten te keren, celli en contrabassen verklanken een wisselende hartslag en tenslotte is er dat dansende slotdeel, waarin een catharsis plaatsvindt.

Onderhuidse spanning

Milstein, Tausk en RFO zaten on the same page, zoals het in het Engels zo treffend heet. Dat gold na de pauze ook voor dirigent en orkest in de Vierde Symfonie van Beethoven, waarin de dalende noten ook meteen onderhuidse spanning oproepen. De componist schreef erboven: „Hades. Onderwereld.” Wanneer de muziek zich plots ontlaadt, doet ze denken aan een slang die uit haar schuilplaats tevoorschijn schiet en een prooi bespringt.

Evenals bij Bruch weerklinkt onder de prachtige zanglijnen een nerveuze energie. Als de Vierde – zoals componist en criticus Schumann vond – „een slanke Griekse maagd is tussen twee Noordse Goden” van de monumentale Derde en Vijfde Symfonie, dan lijkt haar verleidelijke schoonheid ook een inwendige onrust te camoufleren.

Tausk legde de nadruk bij het orkest op precisie en helderheid zonder aan emotionaliteit en vertelkracht in te boeten. Klassieke symfonieën zijn een lakmoesproef voor musici: de doorzichtige structuren leggen iedere fout genadeloos bloot. Ze moeten terug naar hun fundamenten en daarbinnen vervolgens zoeken naar eigen zeggingskracht. De brede ervaring met de moderne muziek zorgt ervoor dat RFO’s Beethoven zich plooit naar het eigentijdse oor, zonder zijn oude kracht te verliezen.

Klassieke muziek Zondagochtendconcert. Maria Milstein (viool) & Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Otto Tausk met Bruch en Beethoven. Gehoord: 5/12, Concertgebouw, Amsterdam. Inl: concertgebouw.nl ●●●●●