Afgezette Myanmarese leider Aung San Suu Kyi krijgt vier jaar celstraf

Aung San Suu Kyi, het afgezette hoofd van de Myanmarese burgerregering, is maandag veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Dat schrijven internationale persbureaus. Een woordvoerder van de militaire dictatuur heeft tegen persbureau AFP gezegd dat Suu Kyi schuldig is bevonden aan opruiing en het overtreden van coronaregels. Ook de afgezette president, Win Myint, moet vier jaar de gevangenis in.

Volgens de woordvoerder worden beide veroordeelden nog niet naar de gevangenis gestuurd. „Ze zullen worden vervolgd vanuit de plaatsen waar ze momenteel verblijven”, aldus regeringswoordvoerder Zaw Min Tun, zonder uit te weiden wat hij daarmee bedoelt. Suu Kyi en Myint zitten in huisarrest in de Myanmarese hoofdstad Naypyidaw.

De democratisch verkozen regering van Suu Kyi werd op 1 februari omver geworpen door het leger, dat een scala aan aanklachten tegen haar heeft verzameld. Ze zou onder meer verkiezingsfraude hebben gepleegd, al zeggen internationale waarnemers dat ze geen misstanden hebben geconstateerd bij de verkiezingen van vorig jaar.