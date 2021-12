Zittend president Adama Barrow wint verkiezingen Gambia

Zittend president Adama Barrow heeft de presidentsverkiezingen van Gambia gewonnen, maakte de kiescommissie van het Afrikaanse land zondagavond laat bekend. De 56-jarige Barrow had eerder nog beloofd zich niet kandidaat te stellen voor de verkiezingen van zaterdag omdat hij alleen een overgangsregering zou leiden en daarom was zijn deelname omstreden.

Voormalig zakenman Barrow is sinds januari 2017 president na een chaotische nasleep van de vorige verkiezingen, die ook door hem gewonnen werden. Hij versloeg nu vijf tegenkandidaten, onder wie zijn voormalige politieke mentor Ousainou Darboe. Barrow behaalde 53 procent van de stemmen en de 73-jarige Darboe als nummer twee beduidend minder met 28 procent van de stemmen.

Darboe en twee andere kandidaten hadden voor het bekend worden van de uitslag al laten weten die niet te accepteren, omdat de resultaten te lang op zich lieten wachten. Ze kwamen daarbij volgens Reuters niet met specifieke beschuldigingen of bewijs van misstanden bij de stembusgang.

Historische verkiezingen

De verkiezingen van zaterdag waren een historische gebeurtenis voor Gambia. Sinds het land in 1965 onafhankelijk werd van Groot-Brittannië, is er geen democratische overdracht van de macht geweest. De president die toen gekozen werd, Dawda Jawara, bleef leider van het land tot 1994, toen hij middels een coup werd afgezet en vervangen door Yahya Jammeh.

Jammeh leidde Gambia meer dan twintig jaar met harde hand en beging in die periode talloze mensenrechtenschendingen. Na zijn afgedwongen vertrek kwam er in 2019 een proces van een Waarheids-, Verzoenings-, en Reparatie Commissie. Daarin werden verklaringen voorgelezen van vrouwen die hij heeft verkracht, familie van mensen die hij heeft laten vermoorden, en van degenen die zijn bevelen uitvoerden. Zo kwam uit dat Jammeh een doodseskader oprichtte, de Junglers, die hij onder meer de opdracht gaf migranten te doden en een journalist gewelddadig te intimideren. In de periode dat hij aan de macht was stal hij ten minste 362 miljoen dollar (323 miljoen euro) uit de staatskas, bleek later uit ander onderzoek.

In 2016 verloor Jammeh de verkiezingen van zijn rivaal Adama Barrow, maar hij weigerde te vertrekken. Er zou gefraudeerd zijn, beweerde hij. Ecowas, een militair verbond van West-Afrikaanse landen, dreigde met militaire interventie als Jammeh de macht niet zou overdragen aan Barrow. Na weken van spanning verliet Yahya Jammeh Gambia en Barrow nam plaats als leider van een overgangsregering, die drie jaar lang de macht zou hebben tot aan nieuwe verkiezingen. Voor die verkiezingen zou hij zich niet kandidaat stellen, beloofde hij – maar daar kwam hij op terug, hij stond toch op de lijst.

Zijn eerdere beloften maakten Adama Barrow’s kandidatuur controversieel. Daarnaast sloot hij zich, nadat de relatie tussen hem en zijn partij verslechterde, aan bij de partij waar Jammeh ooit leiding aan gaf.