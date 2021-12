‘Zicht op wiskunde voor braillelezers’

Begin jaren negentig verloor een broer van Annemiek van Leendert het zicht in zijn ogen. Een tragisch gevolg van diabetes. Het heeft een rol gespeeld bij de weg die Van Leendert sindsdien in haar werk heeft afgelegd. Ze ondersteunt leerlingen met een visuele beperking en hun docenten in de exacte vakken. De afgelopen zes jaar deed ze onderzoek naar het verbeteren van het lezen en begrijpen van wiskundige expressies in braille. Vorige maand promoveerde ze daarop.

Annemiek van Leendert (1959) is opgeleid tot docent natuur- en wiskunde. Ze werkt sinds 1991 bij Koninklijke Visio. Haar leerlingen lezen wiskundige expressies door combinaties van puntjes af te tasten. Sinds 2015 werkte ze aan een promotieonderzoek aan het Freudenthal Instituut, in samenwerking met de afdeling neurowetenschappen van het Erasmus MC.

Via het computerscherm vertelt Van Leendert erover en al snel wordt duidelijk hoe bezield ze is. „Ik heb eens iemand horen zeggen, over een blind meisje van een jaar of twaalf: laat die moeilijke wiskunde toch, dat kind heeft het al zo zwaar. Als ze maar gelukkig is.” Het maakt Van Leendert verdrietig en boos. „Word je gelukkig als je op school wordt opgegeven? Natuurlijk niet. Je wilt niet al als kind achter de geraniums zitten.”

Nederland telt zo’n tachtig braillelezers in het voortgezet onderwijs. Van Leendert: „De helft volgt regulier onderwijs. Enkelen doen examen wiskunde B, dat vind ik geweldig.”

De manier waarop wiskundige symbolen worden weergeven, kun je een beetje vergelijken met een programmeertaal

Hoe werkt wiskunde in braille?

„Tegenwoordig werken vrijwel alle braillelezers met een laptop. Geschreven tekst op het scherm wordt omgezet in braille op een voelbare brailleleesregel. De manier waarop wiskundige symbolen worden weergeven, kun je een beetje vergelijken met een programmeertaal. Neem bijvoorbeeld een wortelteken. In programmeercode is dat sqrt, de afkorting voor ‘square root’. Die vier letters kun je omzetten in vier brailletekens.”

Vooral bij lange uitdrukkingen lijkt me dat lastig.

„Zeker. Als een formule normaal op één regel past, heb je in braille al gauw méérdere regels nodig.” Van Leendert laat een formule zien die ooit in een vwo-examen wiskunde A zat. Tien breuken komen erin voor, vier haakjes. „Deze formule neemt in braille drie regels in beslag. Maar op de brailleleesregel kun je slechts één regel tegelijk lezen. Dus je moet heel veel onthouden. Weer terug naar het begin van de formule, hoe zag dat er ook alweer uit?”

Lengte is niet de enige complicatie. „Goedzienden werpen een blik op een formule en zien meteen waar het over gaat. Iets met een breuk, of een wortel, een macht, om maar wat te noemen. Braillelezers moeten heel precies voelen voordat ze zoiets kunnen vaststellen.” Van Leendert geeft als voorbeeld de breuk (x+3)/(x–2). „Braillelezers voelen dat eerste haakje, maar pas als ze bij de breukstreep zijn aangekomen, weten ze dat het om een breuk gaat. Het is moeilijk om overzicht te krijgen.

„Er zijn landen waar aparte braillekarakters gebruikt worden die het begin en het einde van een breuk aankondigen. Dat helpt braillelezers om wiskundige expressies efficiënter te lezen en te begrijpen.”

Een braillelezer moet, door zijn vingers van links naar rechts te bewegen, een overzicht opbouwen

In Nederland worden die begin- en eindsymbolen niet gebruikt?

„Nee, wereldwijd worden verschillende braillenotaties voor wiskundesymbolen gebruikt. Toen we in Nederland de lineaire, programmeertaalachtige notatie bedachten, een jaar of tien geleden, hebben we domweg niet gedacht aan bijvoorbeeld begin- en eindsymbolen. De notatie leek zo mooi, eindelijk konden docenten en leerlingen goed met elkaar communiceren, omdat de wiskundeleraren die codetaal wel begrijpen, die ze op het scherm kunnen lezen. Nu realiseer ik mij: voor een braillelezer is die notatie helemaal niet zo fijn. Hij moet, door zijn vingers van links naar rechts te bewegen, een overzicht opbouwen.”

Wat waren uw ervaringen voordat u aan uw promotieonderzoek begon?

„Het viel me op dat leraren vaak lage verwachtingen hadden. Dat raakte me enorm, het maakte dat ik nóg harder aan de slag ging.

„Daarna deed ik een master op de universiteit van Greenwich. Ik onderzocht hoe je leerlingen met een visuele beperking kunt ‘leren leren’. Van NWO kreeg ik vervolgens een beurs om te onderzoeken hoe je de samenwerking tussen braillelezers en goedziende leerlingen kunt stimuleren en hoe je braillelezers kunt helpen bij het lezen van tactiele grafieken. Docenten die een braillelezer in de klas hebben, doen extra moeite om een tekening of grafiek nauwkeurig te omschrijven. Wat opviel, was dat goedziende leerlingen daar óók profijt van hadden.”

Tijdens uw onderzoek van de laatste jaren werkte u met braillelezers én met goedzienden. Wat kwam daaruit naar voren?

„We hebben met finger tracking gekeken hoe braillelezers nou eigenlijk wiskundige expressies lezen. Dit vergeleken we met de resultaten van eye tracking bij goedzienden. Wat bleek? Het patroon van de vingerbewegingen van braillelezers is vooral afhankelijk van de persoon, niet van de expressie zelf. Bij goedzienden was dat anders: de scanpaden van de oogbewegingen waren juist per type expressie erg verschillend.”

Als je twee breuken moet optellen, helpt het als je op de tast de twee noemers met elkaar vergelijkt

En, wat kon u daaruit concluderen?

„In elk geval dat leesstrategieën van goedziende leerlingen meestal een relatie hebben met de structuur van de expressie en met de gewenste manier van oplossen. Dat blijkt voor braillelezers veel lastiger te zijn. Ik vermoedde wel dat dat hen erg zou helpen.”

Hoe kun je ze helpen bij het begrijpen van zo’n expressie?

„Braillelezers moeten verschillende taststrategieën aanleren voor het lezen van verschillende typen expressies. Daarnaast zou een combinatie van spraaksynthese en braille veel kunnen opleveren. Met behulp van spraak kunnen ze snel een globaal overzicht over de expressie krijgen. Daarna kunnen ze er in braille op een dieper niveau naar kijken. Ze moeten natuurlijk wel leren hoe ze een globaal overzicht via het gehoor kunnen krijgen, want vanzelfsprekend is zoiets niet. In de beeldspraak van Johan Cruijff: je gaat het pas horen als je het door hebt.”

Hoe nieuw is uw onderzoek?

„Het bestaande onderzoek richt zich sterk op technische aspecten. Hoe zet je precies en efficiënt wiskunde om in braille? Mijn onderzoek richt zich meer op de didactiek en dat is relatief nieuw. Hoe kun je een leerling helpen iets beter te begrijpen? Als je twee breuken moet optellen, helpt het als je op de tast de twee noemers met elkaar vergelijkt. Je leest, bijna tegelijkertijd, met je ene wijsvinger de ene noemer en met de andere wijsvinger de andere noemer. De vingerbewegingen zijn dus sterk afhankelijk van de structuur van de expressie.

„We hebben taststrategieën getest met verschillende typen opdrachten. Het effect was dat de braillelezers ruim 30 procent sneller werden. Maar of ze het ook echt beter begrepen, weten we nog niet. Daarvoor is vervolgonderzoek nodig, met ingewikkeldere opgaven. Hoe kun je tussenstappen het beste noteren? Hoe leg je het verband tussen een vergelijking en snijpunten van grafieken uit? Daarover is nog veel onduidelijk. Mooi werk voor de komende jaren.”