Voormalige Republikeinse presidentskandidaat Bob Dole (98) overleden

Bob Dole, voormalig senator voor Kansas en oud-presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij, is zondagochtend op 98-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de naar zijn vrouw vernoemde Elizabeth Dole Foundation bekendgemaakt. Dole werkte decennialang op het hoogste niveau van de Amerikaanse politiek. In februari maakte hij bekend aan vergevorderde longkanker te lijden.

Dole begon zijn politieke carrière in 1952, toen hij werd verkozen tot lid van het Huis van Afgevaardigden van zijn thuisstaat Kansas. Zes jaar later wist hij een zetel in het federale Huis van Afgevaardigden in Washington DC te bemachtigen. Vanaf dat moment beklom hij de ladder van de landelijke politiek: acht jaar later werd hij verkozen tot de Senaat, waar hij ruim een kwart eeuw verbleef.

Bill Clinton

In 1976 werd Dole door de Republikeinse Partij gekozen als kandidaat voor het vice-presidentschap onder presidentskandidaat Gerald Ford, twintig jaar later deed Dole zelf een gooi naar het hoogste ambt. In beide gevallen verloren de Republikeinen: in 1976 werd Democraat Jimmy Carter verkozen tot president, in 1996 diens partijgenoot Bill Clinton. Wel kon Dole jarenlang een andere titel op zijn naam schrijven: in 1985 werd hij de leider van de Republikeinen in de Senaat, een functie hij behield tot zijn gooi naar het presidentschap. Daarmee was hij jarenlang de langstzittendste Republikeinse partijleider. De huidige voorman Mitch McConnell haalde Dole in 2018 in.

De politicus uit Kansas was een fervent aanhanger en verdediger van Richard Nixon, de Republikeinse president die in 1974 het veld moest ruimen nadat aan het licht was gekomen hoe hij bewijs in rondom Watergate probeerde te verhullen. Ook ten tijden van het afluisterschandaal was Dole loyaal gebleven. Hij verdedigde zijn president met verve, en ook probeerde hij een klein jaar voor Nixons aftreden - zonder succes - via een ingediende resolutie af te dwingen dat de live uitzendingen op televisie van de Watergate-hoorzittingen moest stoppen. Bij Nixons uitvaart in 1994 gaf Dole een emotionele toespraak.

Dole laat zijn vrouw en dochter achter. Zijn echtgenote Elizabeth Hanford Dole was eveneens een politicus van de Republikeinse Partij. Ze was in de jaren tachtig en negentig onder meer minister van Transport en later van Werkgelegenheid. Voor de verkiezingen van 2000 deed Elizabeth Dole een gooi naar de nominatie voor presidentskandidaat, maar moest ze het afleggen tegen George W. Bush.