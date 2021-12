Tweede Wereldoorlog-veteraan Edward Shames overleden

De Amerikaanse oorlogsveteraan Edward Shames (99) is overleden. Shames was het laatste nog levende lid van de zogenoemde “Band of Brothers”, een groep elite-militairen en -parachutisten die een belangrijke rol speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. De belevenissen van de de Easy Company van het 506th Parachute Infantry Regiment van de US 101st Airborne Division was de inspiratie voor het boek Band of Brothers in 1992 en een gelijknamige miniserie op HBO.

Shames landde op D-Day, 6 juni 1944, als parachutist in Normandië. Hij was een van de eersten van de geallieerden die het concentratiekamp Dachau binnenging, slechts enkele dagen na de bevrijding. Nadat Duitsland zich had overgegeven, ging hij met zijn medesoldaten het Kehlsteinhaus van de nazi’s in de deelstaat Beieren binnen. Daar vond hij een aantal flessen cognac die „alleen voor de Führer” bedoeld waren. Shames nam de cognac mee en opende de fles op de bar mitzvah (een Joodse ceremonie als een jongen 13 wordt) van zijn oudste zoon.

Shames had „de reputatie zeer koppig en uitgesproken te zijn en eiste de hoogste standaarden van zichzelf en van zijn medesoldaten”, valt in zijn overlijdensbericht te lezen.

Na de oorlog werkte Shames als Midden-Oosten-expert voor de National Security Agency, diende als reservist van het Amerikaanse leger en ging met pensioen als kolonel.