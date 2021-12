Sprookje met Max

Het Formule 1-weekend leek net een sprookje. Ridders van over de hele wereld togen met hun paardenkracht naar het Midden-Oosten, geboortegrond van de vertellingen van Duizend-en-een-nacht. De ridders deden dit in een gezamenlijke strijd voor de aarde omdat die niet snel genoeg opwarmt én omdat ze gelijk ook konden kijken wie de snelste was op de fonkelnieuwe racebaan van kroonprins Mohammed bin Salman.

In zijn rijk moeten vrouwen mannelijke voogden hebben en mogen ze pas sinds 2018 autorijden. Executies en lijfstraffen zijn daar bon ton en de vrijheid van meningsuiting wordt keihard beknot. In het sprookje van de Formule 1 is de prins de kwade geest.

Toen ze ridder Lewis Hamilton van Groot-Brittannië vroegen naar de morele modderpoel van racen in landen zonder mensenrechten, antwoordde hij dat coureurs niet kiezen waar ze rijden, gevolgd door: „Maar we kunnen er wel voor kiezen ons te uiten.”

Daarom draagt Hamilton in landen waar liefde aan banden wordt gelegd, een racehelm met regenboogkleuren. Dat hij daarmee geen wetten verandert, weet hij, maar voor de LHBTQ+ gemeenschap die verborgen vanuit Saoedische kasten meekijkt, moet het hartverwarmend zijn. Hun vlag knalt over de baan van kroonprins Mohammed BS en er is niks dat hij daartegen kan doen behalve zijn applaus inhouden. Ridder Hamilton toont moed binnen de lijnen en erbuiten.

De Duitser Sebastian Vettel had voorafgaand aan het raceweekend een Saoedische kartbaan afgehuurd waarop hij met vrouwen rondracete. Ook hij veranderde geen wetten, maar hij toonde dat wanneer je hem als uithangbord gebruikt, hij zelf bepaalt wat daarop komt te staan.

De prinses in dit sprookje moet Loujain al-Hathloul zijn, zij zette in 2013 een filmpje van zichzelf online waarin ze rijdend door Saoedi-Arabië achter het stuur zat. Ze werd gearresteerd, gemarteld en kreeg een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd.

Loujain is nu uit het gevang, maar het land mag ze niet verlaten. Haar zus Lina sprak via de Nederlandse radio tot Max Verstappen, ze vroeg hem zich uit te spreken over het onrecht dat haar volk wordt aangedaan. Amnesty International vraagt hem dat al langer, ze boden ook aan hem over de situatie in Saoedi-Arabië te informeren. Hij is niet op het aanbod ingegaan.

Net als Hamilton zegt Verstappen dat hij niet gaat over de keuze waar geracet wordt, alleen volgt er bij hem geen ‘maar ik kan wel iets doen’. En dat terwijl de Nederlandse held niks kan gebeuren. Wereldberoemde topsporters, zeker de mannen onder hen, beschikken in de werkelijkheid over de sprookjesmantel van onschendbaarheid. De prinses, die hier eigenlijk de held is, heeft die mantel niet.

Zaterdagavond voor het slapen gaan vertelde de ontwerper van de baan in Jeddah, in het late sportjournaal, ook een sprookje. Dat ene over dat door grote races in dictatoriale landen te organiseren je daar de boel kan helpen openbreken. Dat kan misschien zo zijn, maar dan moeten de deelnemers wel hun snaveltjes open trekken, anders worden ze een uithangbord voor het regime en geven ze dat impliciet hun zegen. Of hij het wil of niet, is dat wat Max doet door te zwijgen.

Carolina Trujillo is schrijfster.