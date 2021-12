RTL-baas Sven Sauvé: ‘De fusie met Talpa heeft niets met tv te maken’

CV

Sven Sauvé (1974) studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit en ging voor zijn scriptie aan de slag bij John de Mol Produkties. Hij was projectleider Digitaal bij de Endemol-hit Big Brother. Voor productiebedrijf Eyeworks deed hij overnames, voor hij in 2007 naar RTL ging. Daar zette hij een interne productietak op en werd hij zakelijk directeur televisie. In 2012 werd hij Chief Operating Officer van RTL Nederland. Hij stuurde onder meer video-on-demand- dienst Videoland aan en overzag de aankoop van producties voor zowel de vidieodienst als de RTL-zenders . In 2017 volgde hij CEO Bert Habets op.

Sven Sauvé hoort het gekletter van de regen op het dak van het hoofdkantoor op het Mediapark in Hilversum. „Goed voor ons”, zegt de bestuursvoorzitter van RTL Nederland terloops, terwijl hij zijn gasten naar de uitgang leidt na een interview waarin hij zijn commerciële televisiebedrijf nog net geen techbedrijf noemde. Buienradar, de weerapp van RTL, begint altijd te gloeien als Nederland gebukt gaat onder een lagedrukgebied. „Het bezoek is dan mega.”

Sauvé was altijd al technofiel. De 44-jarige CEO van RTL Nederland klom op als dealmaker bij producent Eyeworks en als zakelijk operationeel directeur bij RTL, maar zijn voorliefde voor eentjes en nulletjes ontstond in 1999. De pas afgestudeerde bedrijfskundige werd projectleider Digitaal bij Big Brother en zag hoe reality-tv online explodeerde met servers die het bezoek aan de livestreams amper trokken. In de mediawereld „schreef iedereen internet nog met een ‘d’”, zegt hij.

Mede door het online succes van Big Brother telde het Spaanse Telefónica in 2000 ruim 5,5 miljard euro neer voor Endemol. Dat Sauvé als jonge onlineprojectleider zijn baas John de Mol miljardair maakte is „een claim die ik zeker niet ga doen”.

Als de mededingingsautoriteit instemt fuseren RTL en De Mols tv-bedrijf Talpa. Hoe voelt het om zijn baas te worden?

„Ik heb ongelooflijk veel van hem geleerd en veel aan hem te danken en ik kijk er oprecht heel erg naar uit om nu samen te werken. Maar ik word niet zijn baas.”

In de taartverhouding wel. Talpa neemt een belang van 30 procent, RTL de rest.

„Ik mag, mogelijk, leiding geven aan dit bedrijf, met RTL en Talpa. Maar Talpa is dan wel vertegenwoordigd in de raad van commissarissen en zo gaat hij dus ook mede over mijn functioneren.”

In eerdere samenwerkingsverbanden was producent De Mol bemoeizuchtig.

Sauvé schudt het hoofd. „Mensen geloven het blijkbaar niet omdat er in de wereld is gebracht dat er een tv-oorlog was, maar wij als RTL hebben veel te danken aan de creativiteit van John de Mol. Kijk alleen al naar het succes van The Voice.”

In 2019 ruzieden tv-sterren van Talpa en RTL nog over formats. Linda de Mol van Talpa en RTL-prominent Chantal Janzen beschuldigden elkaar over en weer. Maar door de populariteit van ‘video-on-demand’ zijn de twee bedrijven achter de zenders RTL 4,5,7 en 8 en Talpa’s SBS, Net 5 en Veronica tot elkaar veroordeeld, in een strijd tegen Amerikaanse partijen als Netflix en Disney. „Dus als we het over oorlog hebben: die is met hen.”

De fusieplannen ontstonden voorjaar 2020, tijdens een corona-overleg tussen delegaties van Talpa en RTL Nederland. De RTL Group, eigendom van het Bertelsmann-concern, was bezig met een ‘strategische heroriëntatie’ voor de Franse, Belgische en Nederlandse dochters. Rond die tijd keken Talpa en RTL-mensen elkaar „diep in de ogen”, zegt Sauvé. „Als je kijkt hoe snel we met Talpa kunnen versnellen op video-on-demand, is dit een gouden combinatie.”

Volgens de fusie-aankondiging van afgelopen mei zou een samengevoegd RTL/Talpa in 2020 909 miljoen euro hebben omgezet. RTL is goed voor 476 miljoen euro, waaruit kan worden afgeleid dat de omzetten elkaar niet heel veel ontlopen (Talpa deelt geen cijfers). Dat Talpa genoegen neemt met 30 procent in het fusiebedrijf volgt, in de woorden van Sauvé, uit „een waarderingsvraagstuk”.

Ofwel: RTL heeft het beter voor elkaar.

„Dat laat die verhouding zien. En dat heet een waarderingsvraagstuk.”

Is de televisiewereld waar Talpa het van moet hebben dood?

„Dat is veel te hard gezegd. Kijk nu naar de cijfers: de gemiddelde Nederlander kijkt nog drie uur per dag tv. Maar als het gaat om waar de oorlog is, dan wordt die niet meer om traditionele televisie gevoerd. De hele Talpa-deal heeft niets te maken met de traditionele tak van onze business. Het gaat er om dat we een vuist kunnen maken tegen internationale spelers.”

De Autoriteit Consument en Markt moet oordelen of sprake is van marktmacht. Met Talpa zal RTL de commerciële tv-markt domineren, groter worden dan de NPO zelfs. Dit is wat u dan vertelt?

„Dit is hoe ík de markt zie. Twee dingen: advertentie-inkomsten verschuiven naar internationale spelers: Google, met ook YouTube, en Facebook. Waarom is dat? Dankzij hun data kunnen klanten bij hen gerichter adverteren. Het tweede is dat de tijd die mensen besteden aan televisie massaal verschuift naar videodiensten. Toevallig bevinden zich op beide fronten allemaal Amerikaanse techspelers met gigantische budgetten. Maar wij kennen Nederland het beste.”

Is er bij de ACM bezwaar aangetekend?

„Door diverse partijen. Maar wij hebben een plausibel verhaal, omdat de wereld er heel anders komt uit te zien. Met deze dynamiek stond vast dat er niet lang twee zelfstandige commerciële tv-spelers waren. Consolidatie is onvermijdelijk.”

Het tv-bedrijf is afgelopen jaren „helemaal omgekat”, zegt hij. RTL, vanouds gericht op adverteerders, stort zich met zestig mensen op klantenbinding terwijl 135 werknemers digitale producten ontwikkelen en analyses maken over welke shows mensen naar Videoland lokken en welke hen vasthouden. In weinig landen is het volgens Sauvé een lokale speler gelukt de nummer twee te zijn achter Netflix. „Ons wel. Maar er komen steeds meer giga-spelers bij. Nu weer Viaplay [met Formule 1]. We hadden al Amazon, Disney, Netflix, Discovery. Mis ik er één? Oh ja, Apple.”

Zo is Videoland „de levenslijn voor de lange termijn”, volgens Sauvé. RTL kocht de video-on-demand-dienst in 2013 en dankzij hits als Temptation Island (reality) en Mocro Maffia (crime) is die gegroeid naar 1 miljoen abonnees en zo’n 80 miljoen euro omzet. RTL wil, ondanks de moordende concurrentie, in vijf jaar ruim verdubbelen. RTL Group stelde recent als doel dat in 2026 zijn twee streamingdiensten Videoland en het Duitse RTL+ liefst tien miljoen abonnees moeten trekken, tegen 1 miljard euro omzet. Sauvé doet niet mee aan bierviltjesberekeningen, maar geschat kan worden dat Videoland daarmee naar 2,5 miljoen abonnees moet groeien met een kwart miljard omzet.

Peter R. kan niet genoeg geëerd worden. Over een vorm van nagedachtenis zijn we in gesprek met zijn familie

Hoe? Door te smijten met geld. Vanwege de beursnotering mag Sauvé alleen praten over cijfers die RTL Group deelt. Het concern wil in 2026 jaarlijks 600 miljoen euro pompen in RTL+ en Videoland, ofwel drie keer meer dan nu. Nog nooit, zegt Sauvé, werd zoveel in talent geïnvesteerd, met budgetten die met tientallen miljoen per jaar stijgen. „Wat een prachtige tijd om producent te zijn. De roep om lokale content wordt alleen maar groter.”

In het RTL-pand op het Mediapark, twee keer links vanaf de Familie De Mollaan, staan door de gangen de gelikte posters van Videoland-producties opgesteld. Buiten in de regen liggen de verweerde tegels van de sterrenstal van RTL. Peter R. de Vries, de afgelopen juli vermoorde tafelheer van RTL Boulevard, ontbreekt.

Gaan jullie hem nog eren?

„Peter kan niet genoeg worden geëerd, voor wat hij heeft betekend voor de journalistiek en hoe hij is opgekomen voor nabestaanden en mensen die onrecht is aangedaan. Op zijn uitvaart zag je mensen die door hem echt een nieuw leven hadden gekregen, doordat hij hun zaak oppakte. Wat die man heeft bereikt… Als iemand een tegel verdient is hij het.”

Kan dat nog?

„We gaan niet ineens een tegel plaatsen. We zijn in gesprek over zijn nagedachtenis met de familie. Wij hebben natuurlijk gedoneerd aan De Gouden Tip [de stichting van De Vries die 1 miljoen euro inzamelde om een doorbraak te forceren in de vermissingszaak van Tanja Groen]. Belangrijker is iets blijvends. Dat kan financieel zijn, maar ook programma-inhoudelijk op het gebied van cold cases en zijn de strijd tegen onrecht. Daar kijken we naar.”

Nadat De Vries werd neergeschoten na opnames aan het Amsterdamse Leidseplein, kreeg de politie signalen dat de RTL Boulevard-studio ook doelwit was. Het programma wordt sindsdien elders opgenomen. Is de dreiging al minder?

„Nee. Ik mag daar inhoudelijk niet veel over zeggen, maar de veiligheidssituatie is nog steeds zeer serieus met maatregelen die onverminderd blijven. Of dat ooit nog zal afnemen, durf ik niet te zeggen.”

Is dat wat jullie horen van de politie? Of wil RTL uit voorzorg geen risico nemen?

„Wij gaan af op informatie van de autoriteiten, en die geven aan dat er op dit moment geen reden is het beveiligingsniveau te verlagen. We zijn als media in een nieuwe fase terechtgekomen. In dit geval heeft dit het leven gekost van een zeer gewaardeerde collega, en is de dreiging overgeslagen naar Boulevard. Maar dit kan ieder programma overkomen. Het vrije woord ligt echt onder vuur.”

Waarom is RTL Boulevard nog doelwit?

„Ik kan alleen speculeren. En dat doe ik niet want het gaat om de veiligheid van collega’s. Het valt me op dat jullie enigszins verbaasd reageren, alsof we alweer terug zijn bij normaal. Maar wij zijn nooit teruggegaan naar normaal. Ik denk dat dit makkelijk kan overslaan naar andere mediapartijen, we zijn echt een grens over.”

Hoe kijkt u terug op de plannen om Delano R., alias Keylow, een Videoland-documentaire te laten maken? Hij staat nu terecht in het liquidatieproces Eris.

„Wij staan voor creatieve vrijheid. Maar op basis van de feiten hebben we natuurlijk gezegd: dit moeten wij niet maken.”

Er kwamen gedurende de productie, zomer 2018, signalen dat motorclub Caloh Wagoh geweld gebruikte. Misdaadjournalist John van den Heuvel, die ook bij RTL Boulevard werkt, zei dat als het hem was gevraagd hij dit project meteen had afgeraden. Tijdens de productie, die liep via Vice Studios, werd Keylow gearresteerd op verdenking van het organiseren van liquidaties voor Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het Marengo-proces. Keylow houdt vol dat hij documentairemaker was.

„We hebben geleerd, ook wij maken fouten”, zegt Sauvé. „In dit domein moet je voorzichtig acteren. Het is goed dat we in een wereld leven waarin die feiten boven tafel komen, en we maken in de toekomst andere keuzes. Maar je bent nog wel altijd op zoek naar ingangen. Met De jacht op de Mocro Maffia [van Van den Heuvel], maar ook [tv-maker] Ewout Genemans die op plekken komt die niet voor iedereen zichtbaar zijn. Dus: wel relevante programma’s maken, maar we moeten voorzichtig zijn binnen welke kaders.”