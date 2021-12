In ‘ONE de musical’ ontbreekt werkelijk alle subtiliteit

In de musical ONE van producent en schrijver Roel Pieters ontbreekt het werkelijk aan alle vormen van subtiliteit. De productie is te zien in een speciaal opgetuigd ‘LED-Box Theater’ in een studio in Aalsmeer: grote led-panelen op het achtertoneel én om de toeschouwers heen, verbeelden de arena waarin het verhaal zich afspeelt. Vanwege de coronamaatregelen is de voorstelling uitsluitend in de weekenden als matinee te zien.

De led-projecties zijn puur illustratief en daardoor zonder uitzondering overbodig en afleidend. De spelers begeven zich niet alleen op het podium, maar ook regelmatig op het brede gangpad tussen de toeschouwers of op de bruggen boven hen. Af en toe steekt er nog een halfslachtige windvlaag op, maar van een immersieve ervaring is in deze ‘what you see is what you get’-musical nergens sprake.

Onbegrijpelijk is de keuze voor de raamvertelling, waarin een tenenkrommend karikaturale dr. North (Peter Lusse) als een clowneske archeoloog een piramide betreedt. Het fungeert als nodeloze opmaat voor een van de meest uitgekauwde plotjes in theaterland, waarin de arme sleper Amon (Soy Kroon) en de rijke prinses Mira (Nienke Latten) verliefd op elkaar worden. De koning (Jeroen Phaff) maakt zich onsterfelijk door een piramide te laten bouwen en uiteraard is er een snode grootvizier (Jasper Kerkhof), die met een vrij onnavolgbaar plan de macht wil pakken.

Scène uit ‘ONE de musical’ in het ‘LED-Box Theater’ in Aalsmeer. Foto Axel Drenth/ AV Fotoreportages

Terwijl het verhaal zich log en lusteloos voortsleept, worden cruciale scènes domweg overgeslagen. Drijfveren en omslagpunten komen zo volstrekt uit de lucht vallen.

De allesverzengende liefde tussen Amon en Mira moeten we maar aannemen: script en spel bieden nauwelijks aanknopingspunten om dat voelbaar te maken. We moeten het doen met het feit dat ze elkaar op veertienjarige leeftijd al eens ontmoetten en zij hem toen, hou u vast, zoete witte druiven voerde.

Dat is blijkbaar voldoende legitimering om een liefdesdrama op te baseren dat zich de proporties van Romeo & Julia aanmeet. Ook het potentieel interessante verraad van Amons neef tijdens een woestijnstorm, halverwege een van de warrige subplots, heeft het script niet gehaald.

Muzikaal is ONE de musical vooral veel van hetzelfde. De knullige liedteksten lijken met hun consequente aabb-rijmschema’s zo uit menig sinterklaasgedicht ontsproten. Alles wordt expliciet bezongen en voor de zekerheid eindeloos herhaald.

De pathetiek wordt gelardeerd met ongeïnspireerde kostuums en drukke choreografieën met freerunning-elementen (soms mooi, maar het voegt per saldo weinig toe). Resultaat is opzichtig spierballenvertoon waarin cliché aan cliché wordt verknoopt en dat vervliegt waar je bij staat.

Musical ONE de musical door Roel Pieters. Regie en choreografie: Bart Doerfler, muziek: Edwin Schimscheimer. Gezien: 4/12, Studio’s Aalsmeer. Aldaar t/m 27/2. Inl: onedemusical.nl ●●●●●