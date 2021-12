Het spoor veilig, de wandeling onmogelijk?

Je ziet ze overal: wandelaars en fietsers. In soorten en maten: van iedere dag een ommetje tot vakantiefietsers die Nederland doorkruisen. Op zoek naar het mooiste fietsrondje of de beste wandelroute is het soms even puzzelen. Wat is de snelste route naar het bos, hoe leuk is mijn ommetje vanaf de voordeur, of op welke plek kruis je het spoor of de snelweg?

Dat laatste wordt steeds lastiger: veel spoorwegovergangen verdwijnen. Als wandelaar is je actieradius niet zo groot; gemiddeld wandel je zo’n 4 tot 5 kilometer per uur. Als je het spoor pas een kilometer of twee verderop weer kunt kruisen, dan wordt je ommetje al snel een omweg. Het spoor wordt dan een onneembare barrière voor wandelaars en steeds vaker ook voor fietsers. Dat staat haaks op het beleid dat bewegen stimuleert, in het licht van gezondheid, duurzame mobiliteit en toerisme.

Hoe anders is dat vanuit de spoorbeheerder bezien. De trein heeft de positie dat die altijd voorgaat en dat is natuurlijk volstrekt logisch als het gaat om veiligheid. Toch leidt dat tot een tunnelvisie bij ProRail. Onder het adagium ‘de beste overweg is geen overweg’ worden overal in Nederland overgangen afgesloten. De alternatieven, (beter) beveiligen, ondertunnelen of overbruggen, worden te vaak onhaalbaar geacht, te duur, technisch onmogelijk. Veiligheid van overstekers en voorkomen van vertraging voor treinreizigers leiden tot de visie dat alleen de lengterichting van het spoor telt en de dwarsverbindingen op het spoor (zoals een weg, fietspad of wandelroute) als hinderlijk en ondergeschikt worden bestempeld.

Voordat u in de pen klimt dat iedere verkeersdode er één te veel is en dat veiligheid altijd voorop dient te staan: belangenorganisaties van ‘overstekers’ (zoals wandelaars, fietsers en ruiters) komen natuurlijk juíst op voor die veiligheid. Maar ook voor het belang van een goede infrastructuur voor buitenmensen.

Daarom mijn oproep aan de Tweede Kamer en ProRail om een nieuwe tunnelvisie te ontwikkelen. Een die niet alleen het belang van het spoor dient, maar ook van miljoenen mensen (wandelaars, fietsers, buitensporters) die het spoor willen kruisen.

Ankie van Dijk is directeur Wandelnet en voorzitter adviesgroep Infrastructuur en Recreatie (Fietsersbond, Fietsplatform, ANWB, NOC*NSF, Wandelnet)

