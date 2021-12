Verstappen en Hamilton precies gelijk in WK-stand na chaotische GP Saoedi-Arabië

De Britse Mercedes-coureur Lewis Hamilton heeft de Grand Prix van Saoedi-Arabië gewonnen, terwijl Max Verstappen tweede is geworden. Met nog één race te gaan hebben beide coureurs nu precies evenveel punten in de WK-stand: 369,5. Het was op het nieuwe stratencircuit in Saoedi-Arabië steeds stuivertje wisselen tussen Verstappen en Hamilton.

Verstappen startte van de derde positie en kwam meerdere keren aan de leiding, maar na een race vol incidenten moest hij achter zevenvoudig wereldkampioen Hamilton genoegen nemen met de tweede plek. Daardoor wordt de strijd om de WK-titel volgende week beslist in Abu Dhabi.

De race werd tot twee keer toe stilgelegd. Eerst na een crash van Mick Schumacher in de achterhoede, waarvan Max Verstappen wist te profiteren. Na het stilleggen van de race kreeg de Nederlander de gelegenheid zijn banden te wisselen, terwijl Hamilton en Bottas, die voor hem lagen, dat al hadden gedaan middels een pitstop die hen tijd kostte. Door de ‘gratis’ bandenwissel kon Verstappen tot ontsteltenis van Hamilton de leiding van de race pakken.

Crashes

Er waren vervolgens twee herstarts nodig, omdat Sergio Pérez, Nikita Mazepin en George Russell na de eerste herstart crashten en uitvielen. Verstappen verloor na die eerste herstart de koppositie en voerde direct daarop een dubieuze inhaalactie uit ten opzichte van Hamilton. De Nederlander werd daarvoor gestraft en moest achter Ocon en Hamilton vanaf de derde positie vertrekken. Maar door een razende start kwam hij toch gelijk weer aan de leiding.

Daarna volgde nog een opvallend incident waarbij Hamilton tegen de wagen van Verstappen aan botste. De Nederlander had van de raceleiding opdracht gekregen Hamilton te laten passeren nadat hij de fout in was gegaan bij een inhaalactie van de Brit. Verstappen kreeg vijf seconden tijdstraf voor dat incident en moest daardoor de leiding afstaan aan Hamilton. Die gaf de Brit daarna niet meer uit handen.

„Ongelooflijk wat hier vandaag gebeurde. Dit is voor mij niet de Formule 1, er worden te veel straffen uitgedeeld”, reageerde Verstappen na afloop over de boordradio. „Gelukkig hebben de fans in ieder geval genoten.”

Max Verstappen werd de afgelopen twee jaar derde in de eindstand van het WK Formule 1 en heeft nu met nog één race te gaan goed uitzicht op de wereldtitel. Het kampioenschap wordt volgende week beslist bij de Grote Prijs van Abu Dhabi.