Geen race kan tippen aan de een na laatste wedstrijd van dit Formule 1-seizoen

Alle spanning, onvoorspelbaarheid en controverse van het seizoen 2021 samengebald in één race – dat was de Grote Prijs van Saoedi-Arabië. Twee uur lang heerste er chaos op het razendsnelle stratencircuit langs de Rode Zee, met als onvermijdelijke hoofdrolspelers Max Verstappen en Lewis Hamilton. Wiel-aan-wielgevechten, de ene positiewisseling na de andere, straffen van de wedstrijdleiding en een bizarre kopstaartbotsing.

Na hun meest verbeten duel tot nu toe, geëindigd met Hamilton op de eerste plek en Verstappen op de tweede, is dit het aantal punten dat de titelrivalen scheidt: nul.

Vooraf was al duidelijk dat voorspellingen in het Formule 1-jaar 2021 gedoemd zijn om niet uit te komen. Maar geen enkele race kan tippen aan het aantal plotwendingen in Jeddah. Hamilton en zijn Mercedes golden er als de grote favorieten: het hogesnelheidsparcours zou hun op het lijf geschreven zijn.

Prognoses in prullenbak

Die prognoses bleken zaterdag tijdens de kwalificatie de prullenbak in te kunnen. Verstappen kreeg de banden onder zijn Red Bull beter op temperatuur, en was op weg naar een indrukwekkende poleposition. Tot hij in de laatste bocht, terwijl hij bijna drie tienden van een seconde voor lag op Hamilton, een remfout maakte en tegen de muur knalde.

Verstappen moest het met de derde startplek doen. Die hield hij een dag later bij de start van de race. Vlak achter elkaar raceten ze de eerste ronden over het circuit: Hamilton, zijn teamgenoot Valtteri Bottas, en als derde Verstappen. Dit kon wel eens de rangorde blijven tot aan de finish, want inhalen is lastig op het slingerende en krappe parcours.

Lang duurde die ordelijke gang van zaken echter niet. Een rode vlag vanwege een crash van Mick Schumacher in de tiende ronde zette een amper bij te benen keten van incidenten in gang. Verstappen pakte de leiding door een slinkse bandenwissel tijdens de onderbreking, om hem bij de herstart via een bijna-botsing en een straf weer aan Hamilton te verliezen – en daarna bij nóg een herstart na nóg een crash weer terug te pakken.

Vliegende brokstukken

Toen moesten de meest opzienbarende momenten van de race nog komen. Verstappen reed vooraan, Hamilton op iets meer dan een seconde achter hem – de Nederlander op zachtere banden, die naarmate de ronden verstreken harder sleten dan die van Hamilton. Zo kreeg Hamilton in de 37ste ronde een uitgelezen kans Verstappen in te halen. Naast elkaar vlogen ze de bocht in, waar maar plek was voor één auto. Hamilton moest uitwijken naar de uitloopstrook, Verstappen ook.

De Red Bull-coureur bleef voorop. Maar dan wel door een ongeoorloofde verdedigende manoeuvre, oordeelde de wedstrijdleiding. Verstappen moest de leiding afstaan aan Hamilton. Dat deed hij door van zijn gas te gaan. Hamilton zag de Red Bull vertragen, ging zelf ook van het gas, schakelde terug – en knalde ineens achterop. Hoewel de brokstukken in het rond vlogen, konden beide rijders verder.

Even reed Verstappen weg bij Hamilton, maar de Brit dichtte het gat weer. Na nog wat geduw en getrek hernam Hamilton de leiding. En dit keer definitief. Hij nam een voorsprong van ruim zes seconden en won. Zijn derde zege op rij, en een onmisbare om nog een kans te houden op de titel. Verstappen finishte als tweede en kreeg nog vijf strafseconden bij zijn tijd opgeteld voor het incident in ronde 37.

In alle opwinding verdween een andere kwestie gaandeweg naar de achtergrond: de vraag of de Formule 1 eigenlijk wel in Saoedi-Arabië zou moeten racen. Het land krijgt veel kritiek vanwege de erbarmelijke mensenrechtensituatie. Het regime gebruikt prestigeprojecten als de grand prix om zijn imago op te poetsen.

Lewis Hamilton was niet van plan zonder morren mee te draaien in de Saoedische pr-machine. „Voel ik me hier op mijn gemak? Dat zou ik niet willen zeggen”, verklaarde hij donderdag tegenover journalisten. „Maar het is niet mijn keuze om hier te zijn. Dat heeft de sport besloten.”

Hamilton reed opnieuw met een in regenboogkleuren gespoten helm. „Als je leest wat hier de wetten zijn voor de lhbti-gemeenschap – nogal beangstigend”, zei hij. „Of het nou goed is dat we hier zijn of niet”, zei Hamilton, „ik denk dat het belangrijk is dat we [deze kwestie] proberen onder de aandacht te brengen.”

De tientallen miljoenen fans die de race op tv volgden, zullen van de ethische discussie rondom racen in een totalitaire staat weinig hebben meegekregen. Zij zagen enkel het gelikte decor waarin het straatgevecht tussen Hamilton en Verstappen zich afspeelde. Het parcours lichtte dankzij honderden lampen op in het avondduister als een zes kilometer lang snoer kerstverlichting. De auto’s raceten langs en onder gloednieuwe gebouwencomplexen en wolkenkrabbers van glas en metaal. Na afloop was er een droneshow.

Max Verstappen nadat de race in Jeddah voor de tweede keer is stilgelegd. Foto Andrej Isakovic/EPA

Dat terwijl er op de afwerking van het racecomplex buiten het zicht van de tv-camera’s wel wat viel aan te merken. De bouw van het circuit, pas afgelopen voorjaar begonnen, was een enorme haastklus. Beelden van amper een maand voor de grand prix toonden weinig meer dan een stoffig asfaltlint, omzoomd door zandhopen en bouwmaterieel. Het pitsgebouw was nog slechts een betonskelet. Tijdens het raceweekend barstte in het vip-gedeelte boven de garage van Alpine een leiding: rioolwater en wc-papier stroomden uit het plafond van de pitbox.

Melden bij stewards

Zondagavond ging de strijd buiten de baan verder. Zowel Verstappen als Hamilton moest zich na afloop van de race melden bij de stewards, om hun verhaal te doen over de kopstaartbotsing. „Ik begrijp echt niet wat daar gebeurde”, luidde Verstappens reactie. Ook Hamilton was vol onbegrip: „Ik snapte echt niet waarom hij daar plotseling op de rem ging staan.”

Wat de F1-scheidsrechters ook beslissen, aan de uitslag van de race zal het vermoedelijk niets veranderen. Dat betekent dat Verstappen en Hamilton allebei 369,5 punten hebben, met nog één wedstrijd te gaan.

Een schrijver die dat scenario bedenkt, wordt door zijn uitgever uitgelachen: te onrealistisch, zo ligt het drama er wel heel dik bovenop. Maar dat de slotrace, volgende week in Abu Dhabi, zal uitdraaien op een allesbeslissende winner-takes-all, is geen slechte fictie – het is de realiteit van het meest bloedstollende F1-seizoen in jaren.