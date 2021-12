Gaat het Engelse voetbal op de schop?

Wayne Rooney klonk strijdbaar zaterdagmiddag. De voormalige topspits van Manchester United, tegenwoordig trainer van eerstedivisionist Derby County, had zijn team met 1-0 zien verliezen bij Bristol City. Dat was „teleurstellend”, maar het spel van Derby gaf reden tot optimisme, zei Rooney, zijn handen verstopt in een dikke zwarte jas die tot ver over zijn knieën viel.

Het was de zevende nederlaag van het seizoen. Vier keer wonnen ‘The Rams’, tien keer speelden ze gelijk. Resultaten van een middenmoter. Toch staat Derby stijf onderaan in het Championship, het tweede niveau in Engeland, met 1 punt uit 21 wedstrijden. De club die twee jaar geleden op een haar na promotie naar de Premier League misliep, kreeg 21 punten aftrek als straf voor financieel wanbeleid. Derby County heeft een schuld van tientallen miljoenen ponden en staat sinds september onder curatele.

Een faillissement dreigt, zoals recent ook al Bury FC en Macclesfield Town onder hun schuldenlast bezweken. Clubs met een lange historie die struikelden over hun ambitie om hogerop te komen in de Britse voetbalpiramide, met helemaal bovenin de Premier League.

Terwijl in het Britse voetbal meer geld omgaat dan ooit, komen kleinere clubs steeds vaker in financiële problemen. Het vormde een belangrijke aanleiding voor radicale plannen die nu op tafel liggen om het Engelse voetbal te hervormen. De voorstellen, eind vorige maand gepubliceerd en afkomstig van een onderzoekscommissie die werkte in opdracht van de Britse regering en onder leiding van een conservatief parlementslid (Tracey Crouch), komen voort uit gesprekken met fans en vertegenwoordigers van meer dan honderd clubs. Drie vragen over de hervormingsplannen.

1 In het Engelse voetbal gaat het meeste geld om dankzij televisierechten en sponsordeals. Wat is precies het probleem?

Met een omzet van meer dan 5 miljard euro per jaar (2019-2020) is de Premier League inderdaad met afstand de rijkste competitie ter wereld. Ter vergelijking, de Bundesliga moet het jaarlijks doen met iets meer dan 3 miljard euro. En de verschillen worden elk jaar groter. Tussen de Europese topcompetities, maar ook tussen de Premier League en de Engelse profcompetities daaronder. Die profiteren namelijk nauwelijks van de miljarden die stromen naar de twintig beste clubs van het land.

Dat verklaart waarom de play-offwedstrijd om promotie naar de Premier League in financiële termen geldt als het belangrijkste duel van het jaar, belangrijker dan de Champions League-finale. Het verklaart ook waarom kleinere clubs in Engeland zich steeds vaker diep in de schulden steken om hogerop te komen. De prijs die wacht als het lukt, wordt immers steeds groter, en daarmee de prikkel voor roekeloos beleid.

Op de achtergrond speelt bovendien het recente plan van twaalf Europese topclubs, waaronder zes uit Engeland, om een gesloten elitecompetitie te beginnen. Onder grote druk van Britse fans en politici implodeerde de Super League nog voordat ze was opgericht. Maar de poging sterkte publiek en beleidsmakers in hun overtuiging dat het Engelse profvoetbal dringend aan hervorming toe is, een opvatting die alleen maar aan kracht heeft gewonnen door de omstreden Saoedische overname van Premier League-club Newcastle United.

2 Hoe zien de hervormingsplannen eruit?

De onderzoekscommissie heeft 47 aanbevelingen gedaan die – indien doorgevoerd – grote impact zouden hebben op het Engelse voetbal. Er moet onder meer een onafhankelijke toezichthouder komen, die de financiën van de clubs in de gaten houdt en kan ingrijpen zodra bestuurders te grote risico’s nemen.

Er zijn al regels die roekeloos gedrag moeten voorkomen, de Financial fair play-regels van de UEFA. Maar die blijken in de praktijk te omzeilen, onder meer doordat veel clubs er eigen boekhoudmethodes op na houden. De toezichthouder zou bovendien goedkeuring moeten geven aan overnames, waarbij de voorwaarden waar eigenaren aan moeten voldoen worden aangescherpt.

Daarnaast ijvert de commissie voor een belasting op transfers van 10 procent. De opbrengst daarvan, naar schatting zo’n 190 miljoen euro per jaar, zou gaan naar kleinere clubs en talentontwikkeling. Ook moet het systeem van zogenoemde parachute payments (parachutebetalingen) op de schop.

Op dit moment krijgen clubs die gedegradeerd zijn uit de Premier League gezamenlijk meer dan 290 miljoen euro om te voorkomen dat ze in financiële problemen komen. Maar volgens de commissie hebben de betalingen een averechts effect. Ze veroorzaken een financiële kloof tussen clubs in het Championship en maken het nóg verleidelijker schulden aan te gaan in de hoop op promotie.

Tenslotte voorzien de plannen in meer invloed voor fans. Een vertegenwoordiging van supporters zou een ‘gouden aandeel’ moeten krijgen, dat zeggenschap geeft over zaken als clubkleuren, verhuizingen en het logo.

3 Dat klinkt revolutionair. Maar gaat het er ook van komen?

Dat is sterk de vraag. De plannen kunnen op steun rekenen van de Britse regering. Ook een coalitie van 26 kleinere profclubs, verenigd in een organisatie die zichzelf Fair Game heeft genoemd, staat achter de voorstellen. Maar uit de Premier League komen andere signalen. Vooral een belasting op transfers en de komst van een onafhankelijke toezichthouder zien de grote clubs niet zitten. Angus Kinnear, directeur van Leeds United, een club die ervaring heeft met financieel wanbeleid, vergeleek de aanbevelingen van de commissie zelfs met maoïsme.

Een zekere mate van steun van Engelse topclubs lijkt onontbeerlijk, al was het maar om te voorkomen dat ze zich alsnog afscheiden en een Europese elitecompetitie beginnen.