De ziel van de Davis Cup staat op het spel met een mogelijke verhuizing naar Abu Dhabi

„Gaan we daar tennissen of beach-tennissen?”, zo reageert Erik Poel op een mogelijke verhuizing van de prestigieuze landencompetitie voor tennissers naar de woestijn. De algemeen directeur van de Nederlandse tennisbond KNLTB was in Madrid bij de Davis Cup Finals, waar werd gepraat over de toekomst van het landentoernooi. De geplande persconferentie, waar de organisatie de locatie van de finales van 2022 bekend zou maken, is om onduidelijke redenen verzet.

In Madrid is wel bevestigd dat volgend jaar zestien in plaats van achttien landen in vier verschillende steden om de Davis Cup gaan spelen. De spelers van de beste acht landen vliegen daarna naar een vijfde speelstad, mogelijk Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten, om daar de knock-out fase af te werken.

Eindzege Rusland De Russische tennissers hebben de Davis Cup veroverd. Rusland was in de finale te sterk voor Kroatië. Daniil Medvedev haalde zondag ten koste van Marin Cilic het beslissende tweede punt binnen. De nummer twee van de wereld versloeg de Kroaat met 7-6 en 6-2. In de eerste partij had Andrej Roeblev met 6-4 en 7-6 (5) gewonnen van Borna Gojo. Rusland gold als belangrijke kanshebber voor de titel, omdat veel landen bij de Davis Cup Finals in Madrid hun topspelers misten. In 2006 won Rusland het landentoernooi voor het laatst. Vorig jaar ging het toernooi niet door vanwege het coronavirus.

Critici vinden dat de ziel van de landencompetitie op het spel staat. Iets waar sinds 2019 zorgen over zijn, met de overname door investeringsmaatschappij Kosmos, een geesteskind van de Spaanse profvoetballer Gerard Piqué (34). Het verdwijnen van de vijfsetters en de thuis- en uitwedstrijden leverde ruimte op in de tenniskalender, maar heeft de liefhebbers pijn gedaan. „Ik deel dat gevoel”, zegt Poel vanuit Madrid. „Maar ik ben wel positief over het spelen in vier speelsteden. Dan breng je het toernooi weer dichter bij de fans. Dat is beter dan één eindronde. Ook hebben de topspelers meer interesse in dit nieuwe format. Dat werd in de oude opzet steeds minder.”

Botic van de Zandschulp (26), met een 57ste plaats op wereldranglijst de hoogst geklasseerde Nederlander, is niet enthousiast over de eventuele keuze voor de Verenigde Arabische Emiraten. „Waarom Abu Dhabi? Omdat zij betalen. Zij hebben geen land met tennissers. Het is niet de sfeer die je vroeger had met de Davis Cup. De ziel gaat er dan verder uit, maar dat was al een beetje het geval.”

De Nederlandse tennisser beleefde dit jaar zijn internationale doorbraak met een verrassende kwartfinale bij de US Open. Daarmee was hij de eerste Nederlander sinds Sjeng Schalken Wimbledon (2004) die de laatste acht bij een grandslam bereikte. Hij droomt van het spelen van een vijfsetter in eigen land. „Ik heb zelf nooit vijf sets mogen spelen. Dat hadden ze er al uit gehaald. Vijf sets met publiek erachter heeft iets extra’s. Dat heeft in het verleden geweldige wedstrijden opgeleverd, met Raemon Sluiter en Mark Koevermans.”

Heldenstatus

De namen van Koevermans en Sluiter kleven nadrukkelijk aan de Davis Cup. In het oranje shirt bereikten ze een heldenstatus en claimden ze een plek in de tennishistorie. Koevermans won in 1993 in Barcelona van de Spanjaard Sergi Bruguera, na een achterstand van twee sets. Het was een onverwachte zege op de nummer zestien van de wereld, die een paar maanden later Roland Garros zou winnen.

Koevermans loodste Nederland voor het eerst naar de tweede ronde van de wereldgroep. De pas 22-jarige Sluiter verraste in 2001 bij zijn debuut in de Davis Cup met een zege op de Spaanse wereldtopper Juan Carlos Ferrero. De Rotterdammer wist met de steun van het thuispubliek in Eindhoven een 4-1 achterstand in de vijfde set om te buigen.

De vijfsetter is een instituut in het tennis, maar een steeds zeldzamere wedstrijdvorm. Bij de hervorming van de Davis Cup in 2019 verdwenen ook de traditionele thuis- en uitwedstrijden. Daar kwam een finaleweek voor in de plaats, waar landen drie in plaats van vijf wedstrijden tegen elkaar spelen. Het Spaanse bedrijf Kosmos tekende in 2018 een contract voor een investering van 2,6 miljard euro en een samenwerking met de Internationale Tennis Federatie voor een periode van 25 jaar. Sindsdien is het toernooi omgedoopt tot ‘World Cup of Tennis’.

In de tenniswereld zijn de meningen over de hervormde Davis Cup verdeeld. Lleyton Hewitt (40) was bij het horen van Abu Dhabi als mogelijke speelstad, niet te spreken over het toernooi dat hij in 1999 en 2003 met Australië won. „Als ze de ziel van de Davis Cup aan het Midden-Oosten willen verkopen voor vijf jaar, vind ik dat belachelijk. Hiermee vermoorden ze de competitie”, zei de tweevoudig grandslamwinnaar en Davis Cup-captain in Turijn, een van de speelsteden dit jaar.

Geld of traditie?

Novak Djokovic (34) reageerde in Madrid diplomatiek. „De vraag is of je het geld moet volgen, of de traditie? Of dat je een balans moet vinden? Ik vind dat je de traditie en historie moet respecteren, en je moet behouden wat zo herkenbaar en belangrijk is voor de sport. Aan de andere kant moet je vooruit en nieuwe wegen vinden om de competitie te verbeteren”, reageerde de Servische nummer een van de wereld.

Fernando Verdasco (38), de Spaanse toernooidirecteur van de Davis Cup Finals, wees tijdens een interview met televisiezender Eurosport de kritiek op de nieuwe plannen van de hand. „Toen ik nog Davis Cup speelde, klaagden de spelers altijd. Ze wilden een nieuw format. Een Davis Cup aan het einde van het seizoen, die bestaat uit tien speeldagen. Geen vier weekenden door het seizoen heen.”

Voor Van de Zandschulp is er de kans om de kwalificatiewedstrijd voor het finaletoernooi, tegen Canada, begin maart in Nederland te spelen. Om toch iets van de oude magie van het prestigieuze toernooi mee te krijgen. Hij zal de mogelijkheid om voor eigen land te spelen altijd aangrijpen, zegt hij. Zoals hij in september, vlak na zijn succes in New York, alweer naar Uruguay vloog met het Nederlandse Davis Cup-team. „Natuurlijk. Als je voor Nederland uit kan komen, maakt het niet uit waar je speelt. Het is iets waar je ja tegen zegt, ook al is het iets verder van huis.”