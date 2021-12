CNN-presentator Chris Cuomo ontslagen

Amerikaanse nieuwszender CNN heeft zijn presentator Chris Cuomo ontslagen, „met onmiddellijke ingang”. Dat meldt het bedrijf in een verklaring. De reden is „nieuwe informatie” die bekend werd over Cuomo’s hulp aan zijn broer, ex-gouverneur van New York Andrew Cuomo, die in augustus opstapte vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Door hem te helpen zou Chris journalistieke normen hebben geschonden. Woensdag besloot CNN Cuomo al te schorsen voor onbepaalde tijd.

Aan het eind van de zomer publiceerde de openbaar aanklager van New York een rapport waarin stond dat de toenmalig gouverneur zeker elf vrouwen, onder wie negen (oud-)medewerkers, ongewenst had betast of benaderd. Andrew Cuomo stapte vervolgens op als gouverneur. Uit nieuwe informatie van dezelfde openbaar aanklager blijkt dat zijn broer Chris Cuomo, een van de sterpresentatoren van CNN, hem adviseerde over de inhoud van verklaringen. Ook gebruikte hij volgens het rapport zijn journalistieke netwerk om informatie te achterhalen over aankomende publicaties over zijn broer, in onder meer tijdschrift The New Yorker en medium Politico.

Chris Cuomo gaf aan de openbaar aanklager in een eerder gesprek toe dat hij inderdaad navraag had gedaan naar de vorderingen van het onderzoek dat journalist Ronan Farrow van The New Yorker deed naar zijn broer. Volgens de presentator was die benadering van een „derde partij” die kennis had over het onderzoek, „business-as-usual”. In augustus, toen zijn broer Andrew net was opgestapt als gouverneur, verklaarde Chris in de zendtijd van CNN nog dat hij „nooit gebeld heeft naar de pers over mijn broers situatie”.

De presentator laat in een verklaring weten dat zijn ontslag niet is hoe hij zijn tijd bij CNN had willen beëindigen en dat hij „heeft uitgelegd hoe en waarom” hij zijn broer heeft geholpen. Hij voegt toe dat hij „trots” is op het team van zijn avondprogramma Cuomo Prime Time.