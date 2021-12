CNN-gezicht Chris Cuomo hielp zijn machtige broer iets te vaak

En zo sleurde grote broer kleine broer mee in zijn val. Nog geen vier maanden nadat gouverneur van New York Andrew Cuomo na onderzoek naar zijn seksuele wangedrag zijn ontslag aankondigde, is zijn jongere broer Chris zaterdag ontslagen door zijn werkgever CNN. De presentator heeft zijn broer advies gegeven tijdens de maanden dat hij onder vuur lag en het openbaar ministerie in New York onderzoek deed naar de beschuldigingen. CNN had Cuomo eerder deze week geschorst, maar ging zaterdag over tot ontslag nadat „nadere informatie” over de kwestie naar buiten is gekomen, zo schreef de zender.

„Ik ben geen adviseur, ik ben zijn broer”, had Chris Cuomo in augustus nog op tv gezegd. Afgelopen week onthulde het openbaar ministerie in New York enkele documenten waaruit bleek dat Chris toch iets te vaak adviseur voor Andrew was geweest. „Laat mij alsjeblieft helpen bij de voorbereiding”, schreef de journalist aan de rechterhand van zijn broer, voordat die een verklaring naar buiten zou brengen. En toen zij hem had gevraagd of hij zijn „bronnen checken” wilde om te weten of er nieuwe onthullingen over zijn broer in aantocht waren, sms’te Cuomo terug: „Doe ik.”

Met Chris Cuomo verliest CNN een van zijn belangrijkste gezichten. En dat in een toch al tamelijk desastreus jaar. Kijkcijfers over de maand november, die vorige week werden gepubliceerd, laten zien dat CNN van de drie grote kabelnieuwszenders (Fox News en MSNBC zijn de andere twee) de grootste klap heeft gekregen van het post-verkiezingsjaar, tevens het post-Trump tijdperk. In de avond verloor CNN 77 procent van zijn publiek, vergeleken met november 2020, en liefst 84 procent in de leeftijdsgroep van 25-54 jaar, de lievelingskijkers van adverteerders. Fox verloor daar 49 procent. Over alle leeftijdsgroepen gerekend is CNN veruit de minst bekeken zender.

In zijn doordeweekse show Cuomo Prime Time gaf de 51-jarige presentator sinds 2017 zijn kijk op het nieuws in die typische CNN-stijl: met zijn blauwe ogen recht in de camera kijken en op hoge toon een onbekommerd partijdige monoloog afsteken over politieke en maatschappelijke kwesties. Partijdig betekent in het geval van CNN: pro-Democratisch, kritisch over de Republikeinen, vijandig ten opzichte van voormalig president Donald Trump.

Ongedwongen en persoonlijk

Chris is de jongste zoon van Mario Cuomo, gouverneur van New York van 1983 tot 1994. Terwijl Andrew op jonge leeftijd voor de campagnes van hun vader begon te werken, ging Chris rechten studeren en belandde hij via de politieke tegenvoeter van CNN, Fox News, in de journalistiek. Hij werkte jarenlang voor ABC News, waar hij uitgroeide tot een gelauwerde documentairemaker en een vaste presentator van belangrijke programma’s als Good Morning America.

Door het ongedwongen en persoonlijke karakter van Prime Time viel het misschien minder op dat Chris Cuomo in het voorjaar van 2020 zijn broer af en toe uitnodigde om dolletjes te maken over diens beleid. Intussen was Andrew Cuomo wel gouverneur van New York, de zwaarst getroffen staat in het begin van de coronapandemie, en werd hij op dezelfde zender als crisismanager gunstig vergeleken met president Trump.

Zodra zijn broer door verschillende medewerkers werd beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag, werd Chris Cuomo er ook op aangesproken. „Vanzelfsprekend kan ik hier niet over berichten, want hij is mijn broer”, zei hij in maart.

In mei onthulde The Washington Post dat Cuomo misschien zijn werk als journalist niet kon doen, maar dat hij wel de gouverneur had bijgestaan met advies. Zijn werkgever tikte hem op de vingers en Cuomo betuigde spijt in zijn eigen show. Eind vorige maand, toen het OM documenten uit het onderzoek naar buiten bracht, zette zijn werkgever Cuomo op non-actief wegens een „te gezellige en ongepaste verhouding” van de presentator met medewerkers van de gouverneur. „Als ze mij dat vroeg, nam ik contact op met andere journalisten om te vragen of ze hadden gehoord of er nog meer mensen beschuldigingen naar voren zouden brengen”, vertelde Chris Cuomo tijdens een verhoor aan het OM.

„Het is nooit gemakkelijk om dit werk te doen terwijl je uit een politieke familie komt”, had Chris Cuomo in augustus gezegd toen hij het nieuws over het ontslag van zijn broer besprak. Zaterdag schreef hij in een verklaring „teleurgesteld” te zijn over het besluit van CNN om hem te ontslaan.