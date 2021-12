In Afrika krijgt afval vaak nog een tweede ronde

Met naald en garen repareert Mohamed Sissoko (50), schoenmaker in de stad Atar in Mauritanië, een paar sandalen. „Ik vermoed dat dit schoeisel bij jullie in Europa allang bij het afval zou liggen”, lacht hij. „Maar hier in Afrika gaan we voor de tweede ronde.” Zittend op de grond, voor de deur van zijn zaak, zet hij een nieuwe zool onder de schoenen. Een provisorische overkapping, gemaakt van een paar oude canvas zakken, zorgt voor schaduw.

Sissoko, een migrant uit buurland Mali, is bepaald niet de enige reparateur. Om hem heen zijn verschillende collega’s gevestigd. Om de hoek zit een koelkastrevisiebedrijf, een paar straten verderop een metaalsmelterij. „Ik ben ook producent van nieuwe schoenen”, zegt Sissoko, terwijl hij uit een zak een paar felblauwe kunstlederen sandalen tevoorschijn haalt. „Eigen ontwerp. Voor wie wat meer wil uitgeven.”

Sissoko is trots op zijn werk. „Bij jullie in Europa is te veel geld”, zegt hij. „Daardoor worden mensen decadent. Spullen die nog lang niet versleten zijn, schatten jullie niet op waarde.”

Dat Afrikanen op die manier worden opgezadeld met afval van Europanen, vindt Sissoko onzin. „Armoede maakt mensen slimmer en handiger”, zegt hij. „Jullie in Europa zijn de kunst van het repareren kwijtgeraakt. Hier in Afrika hebben we die kennis nog wel.”

Afrikanen zijn kampioen recyclen. Koelkasten, auto’s, televisies, kleding: apparaten die in Europa bij het afval belanden, krijgen in landen als Mauritanië een tweede kans. Omdat arbeid er vele malen goedkoper is, met uurlonen minder dan een euro, loont repareren de moeite. Ambachten die in Europa langzaam uitsterven, zoals televisiereparateur of schoenmaker, zijn in Afrika nog springlevend. Pas als spullen echt helemaal op zijn, gaan ze de prullenbak in.

De wegwerpcultuur, die in de westerse wereld soms ernstige vormen aanneemt, is daardoor in Afrika veel minder extreem. In Nederland is alleen ouderdom vaak al reden spullen weg te gooien. Dat apparaten nog uitstekend functioneren, houdt mensen niet tegen. Ouderwetse televisies zie je in Nederland bijna nergens meer, hoewel ze vaak onverwoestbaar waren. Mensen willen per se een flatscreen. Voor smartphones geldt hetzelfde verhaal.

„In Afrika bewijst kwaliteit zichzelf sneller dan in Europa”, zegt Zayda Bilal (44), eigenaar van een herberg in de stad Ouadane. „Daarom houden we hier van oude auto’s. Vroeger maakten ze tenminste nog spullen die tegen een stootje kunnen.” Zelf rijdt ze in een vijftien jaar oude Nissan Patrol, die doet denken aan de wagens in de Mad Max-films. „Een oude rallywagen”, vertelt Bilal. De witte carrosserie zit vol deuken, onderdelen hangen los of zijn verdwenen. „Maar de motor is onverwoestbaar. Dat is het belangrijkste.”

Moderne auto’s overleven meestal niet lang in het barre Mauritaanse woestijnklimaat. Overal zitten sensoren en elektronische kleppen, die vaak zomaar ineens haperen. Als de motor niet goed loopt, is een speciaal computerprogramma nodig om het probleem te kunnen uitlezen. „Maar in heel Mauritanië zijn maar een paar garages die zulke diagnostische apparatuur hebben”, zegt Bilal. „Als je pech hebt, krijg je zo’n kapotte auto nooit meer aan de praat.”

Het voordeel van oude auto’s is dat ze functioneren zonder boordcomputers en andere elektronica. Mede daarom blijven overjarige modellen uit Europa onverminderd populair, vooral van de merken Toyota en Mercedes. „Die zijn net wat robuuster. En omdat er zo veel rondrijden, kan bijna elke mecanicien ze repareren.” De Nissan van Bilal is eigenlijk al te exotisch. „Toen ik laatst een probleem had met de injectiepomp, moest ik een specialist bezoeken in de hoofdstad, meer dan 500 kilometer verderop. Dat is natuurlijk niet handig.”

Fietswiel wordt hoepel

Kinderen in Afrika groeien spelenderwijs op met recycling. Hun speelgoed maken ze vaak zelf. Van oude blikken fabriceren ze bijvoorbeeld vliegtuigen. Onderdelen zetten ze met een hamer en oude spijkers aan elkaar. Stukjes plastic, geknipt uit oude petflessen, doen dienst als ramen. Versleten fietswielen, waarvan de spaken zijn verwijderd, zijn populair als hoepel. De handigheid die kinderen zich zo eigen maken, komt hun hele leven van pas.

De handigheid om spullen te repareren, verdwijnt naarmate de welvaart toeneemt. De rijkere lagen van de bevolking geven hun kinderen, net als Nederlandse ouders, speelgoed uit de speelgoedwinkel. Playstation is in Mauritanië, en elders in Afrika, mateloos populair. Games zijn niet aan te slepen. En dan is er natuurlijk nog de desastreuze invloed van sociale media, die voorkomt dat kinderen allerlei handigheden aanleren.

Voor bijna elk technisch probleem vinden ze hier een oplossing

„Ik geniet elke dag van de inventiviteit om me heen”, zegt Just Buma (73), een Nederlander die al 25 jaar in Mauritanië woont. „Voor bijna elk technisch probleem vinden ze hier een oplossing.” Tegelijk wijst Buma, die in Mauritanië onder meer een afvalproject opzette, erop dat je niet met de eerste de beste reparateur in zee moet gaan. „Je moet even uitzoeken wat het juiste adres is. Want naast specialisten zijn hier ook veel prutsers.”

Batterijen de prullenbak in

In Nederland wordt de consument gegijzeld door de macht van grote bedrijven, vindt Buma. „Iedereen heeft het over duurzaamheid. Maar grote bedrijven zetten hun spullen bewust zo in elkaar, dat ze niet meer zelf te repareren zijn.” Een apparaat uit elkaar halen lukt vaak niet door speciale schroeven die dat belemmeren. Als je naar de winkel gaat omdat iets stuk is, zeggen ze dat je beter wat nieuws kunt kopen. Of neem de lampjes die iedereen gebruikt als fietsverlichting. Als de batterijen leeg zijn, gaan ze in de prullenbak. „Vroeger had je gewoon een dynamo, dat was pas echt duurzaam.”

Milieuorganisaties leveren kritiek op de export van oude spullen naar Afrika, omdat Europa arme landen zo opzadelt met een afvalprobleem. De werkelijkheid is genuanceerder; hergebruik is soms juist goed voor het milieu. Autofabrikant Toyota stelt dat ongeveer een kwart van de CO 2 die een auto in zijn bestaan uitstoot, wordt veroorzaakt door de productie ervan in de fabriek. Hoewel oude apparaten doorgaans minder zuinig zijn dan moderne apparaten, kan hergebruik daardoor toch milieuvoordeel opleveren. Elk product heeft een eigen break-evenpunt.

Veelzeggend is dat Mauritanië per hoofd van de bevolking jaarlijks slechts 0,6 ton CO 2 uitstoot. In Nederland is dat ruim vijftien keer meer. Overigens is de uitstoot van schadelijke stoffen als lood en dioxines door onzorgvuldige recycling en vuilbranding op sommige plaatsen in Afrika wel hoger dan in Europa en Amerika.

„Repareren is vaak eenvoudiger dan het lijkt”, zegt Yacouba Ndiaye (39), die in de hoofdstad Nouakchott televisies repareert. In zijn werkplaats langs de avenue General de Gaulle soldeert hij een nieuwe printplaat in een toestel. „Vaak is repareren gewoon een kwestie van vervangen”, zegt hij. „Ik heb de afgelopen jaren zoveel oude toestellen verzameld dat ik bijna altijd wel een passend onderdeel heb liggen. En zo niet, dan valt alles te bestellen, rechtstreeks uit China.”

Illegaal in een bootje

Aan onderdelen is inderdaad geen gebrek in de werkplaats van Ndiaye. Tientallen flatscreens staan tegen de muren, of liggen half uit elkaar in een aangrenzende ruimte. Achter zijn werkbank staat een stellingkast vol gedemonteerde onderdelen. Soms is een onderdeel vervangen niet eens nodig om een televisie te repareren, zegt Ndiaye. „Opnieuw installeren van de software voldoet vaak al om een toestel weer aan de praat te krijgen. Via internet zijn bijna alle benodigde programma’s te downloaden. En als het niet meteen lukt, kun je terecht op allerlei fora.”

In zijn jeugd had Ndiaye de droom om naar Europa te reizen. „Desnoods illegaal, in een bootje.” Maar nu is de flatscreen-specialist blij dat hij in Afrika is gebleven. „Het leven in Europa is niet gemakkelijk als illegaal. In Mauritanië kun je ook succesvol zijn.” Met de reparatie van een televisie verdient hij al snel 2.000 ougiya, zo’n 50 euro. „Een goede technicus heeft in Afrika altijd werk”, zegt Ndiaye. „Ik heb hier echt niks te klagen.”