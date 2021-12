Zestig Nederlanders geëvacueerd uit Afghanistan met Franse vlucht

Frankrijk heeft in samenwerking met Qatar meer dan 300 mensen geëvacueerd uit Afghanistan, onder wie ongeveer zestig Nederlanders. Dat heeft een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag verklaard, meldt AFP.

Bij de missie, per vliegtuig van Kabul naar Doha, zijn in totaal ook 258 Afghanen geëvacueerd, elf Fransen, en een onbekend aantal familieleden of bekenden. Het ging daarbij om mensen die gevaar liepen in Afghanistan wegens hun werk, zoals journalisten en burgerpersoneel bij de rekrutering van medewerkers van de Franse strijdkrachten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat twee vluchten uit Afghanistan zijn aangekomen in Qatar. Mensen die daarmee zijn overgekomen, reizen binnenkort door naar Nederland, aldus het ministerie op Twitter.

Frankrijk heeft sinds 10 september in totaal tien evacuatievluchten uitgevoerd met hulp van Qatar, naar aanleiding van de machtsovername door de Taliban in augustus.