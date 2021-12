Verstappen grijpt naast poleposition voor GP Saoedi-Arabië na botsing met muur

Max Verstappen is er zaterdag niet in geslaagd de poleposition te veroveren op het circuit van Jeddah, waar zondag de Grand Prix van Saoedi-Arabië wordt verreden. De coureur van Red Bull was bezig aan de snelste ronde in de kwalificatierace maar ramde toen een muur langs de baan. Hij start daarom zondag vanaf de derde plek.

Verstappens rivaal voor het wereldkampioenschap Lewis Hamilton kon profiteren en start de GP van poleposition. Hij was uiteindelijk ruim een tiende sneller dan Verstappen, die in de laatste bocht na de botsing zijn auto stilzette. Hij liep vervolgens naar de pitstraat. Zijn tijd in de laatste sessie bleek uiteindelijk de derde. De tweede tijd in de kwalificatieronde was voor Hamiltons teamgenoot bij Mercedes, Valtteri Bottas.

Verstappen is momenteel de leider in de WK-ranglijst, met acht punten verschil met Hamilton. De GP van Saoedi-Arabië is de een na laatste in het seizoen. Het circuit van Jeddah voert door straten in de stad. „Ik weet in ieder geval dat de auto snel is op dit circuit”, zei Verstappen achteraf. Voor de botsing waardoor hij de pole verspeelde, kon hij geen reden geven. „Ik heb geen idee wat er gebeurde. Ik verremde me.” Hij zei nog niet te weten hoeveel schade zijn auto heeft opgelopen.

Ook teleurstelling bij het team Red Bull Racing: