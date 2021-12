Rijmelarij

Geen idee of de familie van onze minister van Volksgezondheid de sinterklaasgedichten al klaar heeft, maar als ze te elfder ure nog wat rijmwoorden zoeken, dan heb ik hier een paar bescheiden suggesties: De Jonge rijmt natuurlijk sowieso op longen en rare sprongen. Code zwart op verward en vaccinatie op locatie en frustratie. En glossy doet het heel goed op ach gossie. Iets met schoenen laten we er dit jaar buiten. Die puberale aanstellerij is nu wel een keer klaar, Hugo.

Begrijp ik nou dat ijdele Hugo een stiekeme campagne is gestart om dwars door alles hoe dan ook minister te blijven? Ik hoorde allerlei bejaard CDA-spul een lans voor hem breken. Wie heeft deze murmelende oudjes gemobiliseerd? Zelfs de vroeger toch best wel kritische pitbull Sven Kockelmann zat op de radio als een gesteriliseerde labrador oud-minister Ben Bot hierover te ondervragen. Labrador en Bot vond ik in dit geval wel weer een leuke combinatie. Maar Ben begon opeens allerlei kwaliteiten van onze minister op te noemen. De bewindsman die op 22 november jongstleden de overvolle IC’s niet zag aankomen. Verder zag iedereen dat wel, maar de verantwoordelijke minister riep blij dat er voorlopig niks aan de hand was. Kwestie van gezellig opschalen en daarna zien we wel. Nee, die man moet zeker minister blijven.

Maar even terug naar de sinterklaasgedichten. Geen idee waar Mark het dit jaar viert, maar in zijn gedichten zullen de woorden leugen en geheugen elkaar ook nog wel eens kruisen. En man-man-man en nieuw elan? En woningen en Groningen? En klagen en toeslagen? En melders en functie elders? Gesodemieter en Pieter? En Hajsa rond Kajsa? De laatste is veel te geforceerd, maar rijm maar eens iets op Ollongren. Ouwe zakken en blijven plakken doet het in het geval van Rutte wel weer goed, net als zonder schamen goed rijmt op geen nieuwe namen. Rutte en kutte is te plat en te flauw. Maar het rijmt wel. Verder rijmt Wopke op stropke, Kaag op vaag en ziek op nieuwe politiek. Ze zoeken het maar lekker uit met zijn allen. Máxima zal nog een grapje rijmen met jagen en ordinair subsidie vragen. Of: papa knalt heel fijntjes/ op machteloze baby-zwijntjes.

Iemand al nagedacht over de sinterklaasavond bij Sywert? Daar rijmt Van Lienden schitterend op verdiende en op godvergeten helderziende. Bent u ook zo benieuwd wat voor Rolex hij aan zijn vrouw geeft? In criminele kringen zijn dit soort proletenklokkies heel normaal. Misschien krijgt mevrouw Van Lienden wel de vorige week van Ali B. geroofde Rolex van meer dan een half miljoen. Twee ton aan bitcoins en een leuke vakantie naar Dubai erbij en het feestelijke kerstpakket is compleet. Die neptieten komen later wel.

En wat dicht de familie Klaver? Ach het leven is sinister, papa wordt weer geen minister? En voor Ploumen? Een kabinet met nieuw elan, maar zonder onze Lilianne? Of: Mark had andere plannen, zonder onze Lilianne.

Maandag is Sinterklaas alweer voorbij en rijmt er niks meer. Maar volgens mij rijmt er sowieso niks in dit land. Mijn hoofd en hart zijn deze dagen bij de mensen in de zorg, die niet alleen keihard moeten werken, maar ook nog eens bedreigd worden. Ik herhaal: bedreigd! Fysiek bedreigd. We leven op dit moment in een land waar de ziekenhuismedewerkers officieel beveiligd moeten worden omdat er idioten zijn die….

Ja, wat willen de idioten? De dokter al zijn tanden uit zijn mond slaan om daarna tegen hem te zeggen dat er in Turkije een kliniek is waar je je een hagelwitte melkmuil kan laten aanmeten. Een gebit dat ieders ogen verblindt? Vraag maar aan de zoon van Dries Roelvink. Die maakte daar zeer succesvol reclame voor.

Waar ik loop in de stad zie ik alleen maar kerstbomen. Ze staan bij iedereen schijnheilig te schitteren. Terwijl iedereen weet dat het oorlog is. Ik ben somber. Heel somber. Niks rijmt. Ja verlies op Peter R. de Vries. Maar de meeste mensen zijn hem alweer vergeten. Nou, ik niet!

