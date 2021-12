Ouders verdachte van schietpartij op school Michigan aangeklaagd

De ouders van de 15-jarige jongen die wordt ervan wordt beschuldigd dinsdag vier leerlingen te hebben doodgeschoten en anderen te hebben verwond op een middelbare school in de Amerikaanse staat Michigan, zijn vrijdag aangeklaagd wegens doodslag voor hun rol bij de dodelijke schietpartij. Volgens de autoriteiten zijn ze mogelijk voortvluchtig. Dat meldt AP.

De ouders, James en Jennifer Crumbley, wordt nalatigheid verweten, omdat ze niet ingrepen voor het bloedbad, ondanks het feit dat ze op de hoogte waren gesteld dat een gewelddadige tekening met de tekst „overal bloed” was gevonden op het bureau van hun zoon, Ethan. Hem is onder meer viervoudige moord en terrorisme ten laste gelegd.

Volgens aanklager Karen McDonald hebben de ouders zich schuldig gemaakt aan „grove” handelingen, waaronder de aankoop van het vuurwapen op Black Friday als cadeau voor hun zoon. Ook zouden ze zich hebben verzet toen het bestuur Ethan enkele uren voor de schietpartij van school wilde sturen wegens gewelddadige tekeningen en notities.

Het is zeldzaam dat ouders van een schoolschutter worden aangeklaagd, hoewel wapens bij schietpartijen regelmatig afkomstig zijn uit het ouderlijk huis. De autoriteiten waren vrijdag op zoek naar het echtpaar. Volgens scheriff Mike Bouchard had hun advocaat toegezegd hun arrestatie te helpen regelen nadat de aanklacht was ingediend, maar was zij niet in staat om hen te bereiken.

Munitie op mobiele telefoon

Volgens de advocaat, Shannon Smith, was het echtpaar Crumbley echter niet op de vlucht, maar hadden ze hun woonplaats verlaten „voor hun eigen veiligheid”. Ze zouden „terugkeren om voor te komen”, zei ze tegen AP.

McDonald omschreef de gebeurtenissen voor de schietpartij, de bloedigste op een school in de VS dit jaar. Onderwijspersoneel was maandag bezorgd over de verdachte nadat een leraar had gezien dat hij munitie opzocht op zijn mobiele telefoon. Nadat zijn moeder hierover was ingelicht, stuurde ze hem volgens de aanklager een SMS met de tekst „Lol, ik ben niet boos op je. Je moet leren om niet betrapt te worden.”

Op de dag van de schietpartij werden briefjes gevonden met gewelddadige teksten en tekeningen. De school hield een gesprek met Ethan en zijn ouders, en eiste dat hij binnen 48 uur psychische hulp zou krijgen. De ouders vroegen hun zoon niet naar het pistool en lieten na zijn tas te checken. Ook wilden ze niet dat hij de school verliet. Hij ging terug naar zijn klas, voordat de schietpartij plaatsvond.