Londense beurs lonkt naar ‘nieuwe Adyens’

Het was een onverwachte keuze. Een Zuid-Afrikaans krantenbedrijf, met een miljardenbelang in een Chinese techgigant en hoofdkantoren in Kaapstad en Hongkong, dat zich vestigde op de beurs in Amsterdam. Waarom Naspers, een afkorting van Nasionale Pers, begin 2018 dan toch koos voor Beursplein 5? Mede omdat de beursregels in Amsterdam vergelijkbaar zijn met die in Johannesburg, liet topman Bob van Dijk destijds weten aan NRC.

De komst van Prosus, zoals de afgesplitste beleggingsafdeling van Naspers ging heten, bleek uiteindelijk de grootste Europese beursgang van 2019. Een jaar eerder was Amsterdam óók al het toneel van de spectaculairste beursgang op Europese bodem. Eveneens van een jong, snelgroeiend bedrijf: betalingsverwerker Adyen. Twee records, twee keer Amsterdam. En niet in de grootste Europese kapitaalmarkt op dat moment: Londen.

Als het aan de Britse beurs ligt, kiest ‘de volgende Adyen’ straks wel weer voor Londen. Wie dat wordt, is nog onduidelijk, maar het Zweedse Klarna is een aardige kandidaat. Het betalingsbedrijf, waarmee klanten ook op de pof kunnen winkelen, is nog niet helemaal zeker of het in onzekere tijden wel aandelen wil uitgeven, maar wordt desondanks gezien als een mogelijke nieuwe uitschieter. Mocht het van een beursgang komen, dan is Londen zeker een belangrijke kanshebber, zei topman Sebastian Siemiatkowski dit voorjaar tegen financieel persbureau Bloomberg. Veel hangt volgens hem af van de financiële regelgeving waarmee het Verenigd Koninkrijk komt nu de Brexit sinds begin 2020 een feit is.

In een poging Klarna en andere jonge, snelgroeiende bedrijven te overtuigen, kondigde de Britse beurstoezichthouder FCA donderdag alvast nieuwe regels aan. Die moeten ervoor zorgen dat de beurs in Londen een „vertrouwde en aantrekkelijke plek voor noteringen” blijft, meldt de waakhond in een toelichting. „We moeten in actie komen om te voldoen aan de behoeften van een veranderende markt”, aldus directeur markttoezicht Clare Cole.

De nieuwe regels, die deze vrijdag ingingen, brengen twee ingrijpende veranderingen met zich mee. Om te beginnen is het nu mogelijk om als bedrijf een kleiner belang naar de beurs te brengen, voor oprichters die wel toegang willen tot de kapitaalmarkt, maar die niet te veel macht uit handen willen geven. Tot nu toe moest minimaal een kwart van de aandelen vrij verhandelbaar zijn. Dat is nu verlaagd naar 10 procent.

Richting Amerikaanse beurzen

De Londense beurs beweegt daarmee richting de Amsterdamse en Amerikaanse beurzen, waar een beursgang met een kleine ‘free float’ mogelijk is, zolang de waarde van het beursgenoteerde belang maar hoog genoeg is. Zo verkocht Adyen in 2018 bij zijn beursgang slechts 12 tot 13 procent van de aandelen, voor een bedrag van krap 1 miljard euro.

Maar waarschijnlijk de belangrijkste versoepeling heeft te maken met stemrecht. Bedrijven die een beursgang maken in Londen kunnen voortaan ook kiezen voor een aandelenstructuur met verschillende stemrechten. Er zijn dan bijvoorbeeld aandelen met dubbel stemrecht, die vaak naar de directie gaan, en aandelen met geen of enkel stemrecht.

De afgelopen jaren won deze manier van stemrecht verdelen aan populariteit onder start-ups, omdat de oprichters zo een controlerend belang in handen kunnen houden. Zo koos Prosus in 2019 bij zijn beursgang in Amsterdam voor aandelen waarop in sommige situaties duizend keer zoveel stemrecht rust. Die laatste gingen naar de Zuid-Afrikaanse grootaandeelhouder Naspers. Daardoor is weliswaar een groot deel van het aandelenkapitaal in omloop, maar ligt de macht grotendeels bij één partij.

Zo’n duale aandelenstructuur was in Londen overigens niet verboden, alleen had wel een belangrijke consequentie: een bedrijf kon niet toetreden tot het ‘premium-segment’, een voorwaarde om kans op een plek in de prestigieuze FTSE-indices. Onder meer maaltijdbezorger Deliveroo en webwinkelketen The Hut Group lieten zich daardoor niet tegenhouden en kozen bij hun beursgang voor een structuur met dubbele stemrechten. Ondanks hun miljardenwaarderingen behoren zij nu tot het ‘standaard-segment’.

Comeback van Londen?

De slag tussen Londen en Amsterdam als financieel centrum van Europa leek in de jaren tachtig in het Britse voordeel uit te vallen. De Londense City was sindsdien de grootste als het aankomt op hoeveelheid beurshandel, maar raakte uit de gratie na het Brexit-referendum in 2016 en de harde Brexit die volgde. Een aantal grote effectenbeurzen dat de handel met het Europese vasteland wilde behouden, verhuisde naar de andere kant van het Kanaal. Onder meer de Amerikaanse handelsbeurzen Cboe en het Britse Turquoise openden kantoren in Amsterdam. Net als de drie grootste platforms voor obligatiehouders. Mede hierdoor streefde Amsterdam in januari Londen voorbij als stad met de meeste beurshandel.

Omdat er veel wordt gehandeld en daardoor veel geld in omloop is, blijkt Amsterdam een gewilde positie voor een beursgang – ook voor buitenlandse bedrijven. Onder meer het internationale platenlabel Universal Music Group, de Poolse kluisjesverhuurder InPost en het Spaanse Allfunds kregen een notering aan het Beursplein.

Volgens René van Vlerken, hoofd noteringen bij Euronext Amsterdam, misgunnen de twee hoofdsteden elkaar niets. „Laat ik vooropstellen dat er wat ons betreft geen sprake is van rivaliteit tussen Amsterdam en Londen.”

Gaan de nieuwe beursregels zorgen voor de comeback van de Londense beurshandel ten opzichte van Amsterdam? Van Vlerken denkt dat dat wel meevalt. „Dat Londen nu het been bijtrekt met deze versoepelingen zien wij niet als een serieuze bedreiging. De statistieken laten zien dat op het gebied van de handelsactiviteit, de toegang tot wereldwijd kapitaal, maar ook de Nederlandse wet- en regelgeving Amsterdam beter presteert dan onze concurrentie. Wat dat betreft is Amsterdam inmiddels niet meer enkel een alternatief.”

