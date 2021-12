Kalm aan het werk blijven na twee jaar corona, kan een krant dat volhouden?

Nooit slim om tegen het eind van het jaar je goede voornemens, adviezen en aanmaningen er nog eens bij te pakken. Want hoezo moest de krant eigenlijk „voorzichtig” zijn met schrikbarende prognoses over Covid-19, zoals ik aanraadde in maart 2020? Pas als het virus „over zijn hoogtepunt heen is”, beweerde ik, zou je de ruwe schets van de geschiedenis wat scherper kunnen maken.

Mooi gedroomd, ombudsman. Bijna twee jaar later staan er lange, verwaaide rijen voor de testlocaties, brengt het geluid van rolkoffertjes de vrees voor nieuwe varianten die een besmettelijk bezoekje komen brengen, en zoekt het demissionaire kabinet in de schuur vertwijfeld naar een hamer die nog niet is platgeslagen.

Kortom. De somberheid sloeg – kortstondig – toe, ook al omdat in mijn spreekuur naast korte, zakelijke vragen ook onvermijdelijk de bekende, brede coronakwesties langskwamen. Waarom was de krant niet (nog) kritischer over het kabinet? Waarom was er geen aandacht voor ‘alternatieve’ benaderingen? Een beklemmende herhaling van zetten, zonder meteen die Amerikaanse film te willen noemen die het Kamerlid Baudet, naast coronascepticus uiteraard Hollywood-ontkenner, zich moest laten uitleggen.

Voor de journalistiek is dit een bijkomend nadeel van de pandemie: het is ondoenlijk om alles wat een krant erover schrijft bij te houden. Abonnees zijn (gelukkig) geen gerobotiseerde leesmachines die alles opslaan wat ze onder ogen krijgen – en journalisten zelf natuurlijk net zo min.

Eén abonnee op het spreekuur stelde bijvoorbeeld de interessante vraag of er genoeg aandacht was voor wat corona aanricht in de dierenwereld. Prompt lepelde de chef Wetenschap een bak langere en kortere, nuttige NRC-artikelen over precies dat onderwerp op – waarvan ik me er, eerlijk is eerlijk, zelf ook niet één kon herinneren. Zo ziet u maar.

Kritiek op het kabinet? Zeker de laatste weken staat de krant er vol mee, ook in het Commentaar, dat Rutte III herhaaldelijk gebrek aan visie verweet. Al verwacht je nog een reprise van het grote, feitelijke onderzoek dat NRC destijds deed naar de eerste fase van het zwalkende beleid.

Wat kwam er nog meer niet uit van mijn wensen en adviezen? Vanaf de eerste golf schreef ik een reeks coronarubrieken. Over paniekerige koppen, over het lastige werk van verslaggevers, correspondenten en fotografen, over de fantasieën van moralisten en futurologen, en over de twee-werelden-kloof tussen schrikachtige alfa’s en altijd-kalme bèta’s.

Laat ik ze kort langslopen en oordeelt u vooral zelf.

Over de koppen schreef ik dat de krant moest oppassen met prognoses die alleen maar angst zouden zaaien. Maar bij een kop als Landen moeten zich voorbereiden op het allerergste, zou ik nu denken: zeg dat wel! Al had (omdat ik ook tegen mezelf graag het laatste woord wil hebben), die overtreffende trap „aller” er nog steeds af gekund – met het maximum kun je beter wachten.

Situatie nu: de meeste koppen zijn, net als toen, zakelijk en informatief, niet opgefokt of sensationeel. Wel deel ik een verwante klacht van een lezer, maar die staat los van corona: waarom blijft NRC zich online bedienen van één „uitgekauwd” type kop „uit de beginjaren van clickbait”? Namelijk een kop die begint met een aanwijzend voornaamwoord. Zoals: Dit boek doet gruwelijke onthullingen… over Nederlandse misdaden op Bali. Of: Dit boek over de omgang met de Holocaust overstijgt alle clichés… toch al een weinig sensitieve kop; ‘clichés’ over de Holocaust?

Dan het verslaggeverswerk. Dat is er zeker niet makkelijker op geworden, ondanks de periodieke schijn-normaliteit na vroegtijdige versoepelingen. Twee jaar met Zoom en Teams trekken hun wissel, en het is eigenlijk een wonder hoe NRC, en andere kranten, zijn blijven doen wat ze deden – en zelfs veel méér. Mag ook wel eens worden gezegd, niet?

Wat de filosofen en futurologen betreft: ze zijn er nog, maar het slagveld is verschoven. Tegeltjeswijsheden en wonderolie-recepten zijn verdrongen door een veel harder debat (waar sommige filosofen al in 2020 op preludeerden). Namelijk dat over vrijheid en dwang, individu en gemeenschap, staat en samenleving. Bij uitstek een debat voor NRC Handelsblad, een krant die het individu centraal stelt maar met een open oog voor gedeelde verantwoordelijkheid.

De redactie Opinie plaatste terecht uitgesproken bijdragen tegen én voor vaccinatiedrang, telkens tot afschuw van de andere partij. Dat is een debat dat scherp gevoerd moet worden. Je kunt maar beter „heel, heel” voorzichtig zijn met vrijheid (Maxim Februari). Anderzijds: de Goelag ligt niet om de hoek bij de teststraat.

Tot slot: ik schreef over de kloof tussen alfa’s en bèta’s, of de beleefde werkelijkheid en de wetenschappelijke. Leuk gevonden, maar nu bezijden het punt. De huidige controverses zijn keihard politiek en maatschappelijk, het gamma-land van politicologen en gedragswetenschappers. Nog in bèta-verband: ik zag elders nuttige infographics over de verhouding tussen gevaccineerde en ongevaccineerden in de ziekenhuizen. The New York Times plaatste een dynamische kaart van Europa waarop de besmettingen te volgen zijn. Bij complexe verhalen helpt dat lezers enorm om snel en helder overzicht te krijgen.

Ook NRC heeft ervaring met vernieuwende visuele journalistiek, vooral opgedaan na de komst van nrc.next in 2006. Maar mijn indruk is dat er in de papieren krant nu wel een schepje bovenop kan (en niet alleen bij Covid-verhalen). Het laatste jaar experimenteert NRC creatief én succesvol met het oor, maar het oog van de lezer wil ook wat.

De lezer schrijft … Weer geen krant gehad!

Al vanaf 8 november ontvangen wij geen krant. Inmiddels hebben wij tientallen meldingen gedaan via e-mail, WhatsApp en telefoon, maar zonder enig resultaat. Wat heb je aan de kwaliteitskrant van Nederland als die niet bezorgd wordt? T. Verhoeven

… de krant antwoordt De arbeidsmarkt trekt bezorgers weg…

Al weken bereiken NRC schrikbarende noodkreten over niet-bezorging. Het gaat om promillages van de oplage, maar wel twee keer zo veel als vorig jaar rond deze tijd. En elke niet-bezorgde krant is er een te veel (beter gezegd: te weinig). Oorzaak is de sterk aantrekkende economie, die in sommige sectoren heeft geleid tot een nijpend personeelstekort en, zo beschreef de Mediaredactie, tot een ,,heuse bezorgcrisis” in de krantenwereld. Naar oplossingen wordt gezocht met de distributeurs Mediahuis Nederland en DPG Media. Meer bezorgers werven is top-prioriteit. Bij onverhoopte niet-bezorging is de hele krant ook te lezen in de app of op nrc.nl, aldus de uitgever.

